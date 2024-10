El concurs literari AMIC-Ficcions arrenca la 17a edició amb més de 400 inscrits

'AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries' ha arrencat la 17a edició amb més de 400 inscrits durant la primera setmana. Des del dilluns 7 d’octubre i fins al 29 de gener de 2025 els estudiants que vulguin participar es poden continuar registrant a través del web www.amicficcions.cat. Al concurs de creació literària l’any passat hi van participar gairebé 5.000 estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Aragó.

L’objectiu del concurs és impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants de Secundària, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà amb inquietuds literàries i culturals. AMIC-Ficcions vol continuar creixent i consolidar-se com el concurs de creació en llengua catalana de referència per als joves. Un total de 309 instituts hi van participar en la darrera edició gràcies a la participació de l’alumnat i a la col·laboració del professorat.

El funcionament

El concurs es desenvolupa a través del web www.amicficcions.cat, un punt de trobada on, a més de publicar-hi les seves històries, els participants podran trobar-hi notícies, entrevistes i enllaços d’interès. AMIC-Ficcions proposa cinc inicis extrets de les següents obres publicades: Clixés de Carme Karr, Com un batec en un micròfon de Clara Queraltó, Ales de Sang de Rebecca Yarros, La constant picassiana de Jordi Sierra i Fabra i Esnob d’Elisabet Benavent. La participació pot ser individual o en grup de fins a tres persones.

El jurat i els premis

La pujada del primer capítol començarà el 7 de gener de 2025 i el concurs acabarà el 20 de març de 2025, data límit per entregar el tercer i últim capítol. El jurat, format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació, valorarà la qualitat i l’originalitat de les històries. El veredicte es farà públic en diferents actes de cloenda territorials al llarg del mes de maig, on els finalistes i el professorat hi seran convidats.

L’organització del concurs premiarà les millors històries de cada territori. Els premis de l’edició d’enguany són: iPhones, PlayStations, iPads, llibres electrònics, rellotges intel·ligents i auriculars sense fils. També es premiaran als professors/es més motivadors/es dels diferents territoris que més alumnes hagin presentat al concurs i, entre els quals, més relats hagin arribat a la final. Entre els premis al professorat per províncies sortirà el Premi al Professor/a més motivador/a de cada territori, el qual serà guardonat amb una estada per a dues persones de dos dies amb sopar o esmorzar inclòs.

Organitza AMIC, compromís amb l’educació

L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de sis-centes publicacions en paper, mitjans digitals i audiovisuals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 navegadors únics mensuals.

L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa a la xarxa que compta amb un gran èxit de participació dels joves i que té la voluntat de promoure la creació literària, perquè forma part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la creació.