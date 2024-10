Bárbara Gil, novel·lista que escriu en castellà, guardonada d'honor als Premis Rei En Jaume de Calvià

La novel·lista Bárbara Gil és una de les guardonades d'honor dels Premis Rei En Jaume 2024 que concedeix l'Ajuntament de Calvià. L'escriptora basca resident a Mallorca rebrà el guardó com a autora emergent després de la publicació de dues novel·les per l'editorial Plaza & Janés (Penguin Random House) que han recollit «excel·lents crítiques i el reconeixement dels lectors». L'edició dels premis d'enguany se celebrarà el 25 d'octubre a les 19.00 hores a la Sala Palmanova de Calvià. Al costat de la resta dels guardons d'honor —que s'anunciaran en els pròxims dies— es revelaran els premis dels concursos literaris (Poesia i Narrativa «en espanyol i català»), de Fotografia i Pintura.



Gil ha estat rebuda a l'Ajuntament pel batle Juan Antonio Amengual (PP), el tinent de batle de Cultura, Manuel Mas, la regidora delegada de Cultura i Joventut, Teresa Tena, i el director general de Cultura, Sebastià Vallbona. L'escriptora ha mostrat la seva sorpresa per la concessió del guardó: «Per a mi és molt important aquest suport a la meva carrera com a escriptora emergent. Aquest tipus de guardons suposen un impuls, no me l'esperava per a res. Com a escriptora de Plaza & Janés ets un 'soldadet', publiques, però no et presentes a premis. Cal trencar la idea que un escriptor publica un llibre i automàticament es converteix en un 'best seller'. No tots ho aconsegueixen de la nit al dia. Amb el guardó ganes en visibilitat, jo no soc una 'influencer', no m'agraden les cambres. M'agrada fer viatjar als lectors amb les meves novel·les i gaudir escrivint-les».



Bárbara Gil (Bilbao, 1980) és llicenciada en Periodisme i va treballar en documentació al diari El Mundo, en gabinets de comunicació d'agències com Vocento i NUBA viatges i en editorials com Oxford University Press. També va cursar estudis de Filologia Hispànica i d'Història. Té un màster en Narrativa per Escola d'Escriptors de Madrid. El gener de 2013 va obrir la seva primera escola d'escriptura a Màlaga. Actualment, és professora en Escola d'Escriptors, en Cursiva, i dirigeix Escriu a Mallorca, a la llibreria Agapea, on també és responsable d'un club de lectura.



En la seva faceta formativa ha publicat els quaderns per a escriptors 'Tu novela', 'Reto Bradbury' i 'Escribir novela: Manual para novelistas'. És autora del conte infantil 'El club de los sustos'. Després de guanyar diversos premis literaris amb els seus microrelats i relats va fitxar amb Plaza & Janés (Penguin) per a publicar les novel·les 'Nenúfares que brillan en aguas tristes' (2021) i 'La leyenda del volcán' (2023). Aquesta última ha travessat fronteres, ja que ha estat presentada per l'autora a Costa Rica —lloc en el qual transcorre la història— ajudant-se a pujar en les llistes de llibres més venuts.