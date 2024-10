Presentació del llibre 'El patrimoni marítim flotant de Mallorca' a Palma

Aquest dijous, 11 d'octubre, a les 18 hores, es presenta el llibre El patrimoni marítim flotant de Mallorca. Identificació i valoració de l’embarcació artesana tradicional (2024, Documenta Balear) de Bernat Oliver Font.

L'acte es farà a la Casa del Libro (avinguda d'Alexandre Rosselló, 34, Palma) i hi intervendran Miquel Àngel Capellà, professor titular d'Història de l'Art de la UIB, i l'autor del llibre.

Sinopsi

En un món en constant canvi, la desaparició d’embarcacions tradicionals és una realitat palpable. L’evolució de mate­rials i tècniques de construcció, la pressió turística i la globalització són imparables. Aquest llibre, nascut d’una tesi doctoral, és una oda a les embarcacions artesanes de Mallorca. S’hi identifiquen, inven­tarien i descriuen amb precisió llaüts, bots, gussis i pasteres que encara avui solquen el Mediterrani i mantenen viva una tradició ancestral.

Amb una proposta metodològica innovadora, l’obra ofereix una eina per mesurar el valor patrimonial d’aquestes embarcacions i jerar­quitzar-les de manera objectiva. Més de 550 unitats conformen aquesta flota, cada una amb la seva història i ànima, i esperen ser reconegudes i preservades. Aquesta obra és una crida a l’acció, una guia per decidir quines d’aquestes joies marines mereixen els recursos necessaris per assegurar-ne la preservació, tant en el present com en el futur. Un tresor per a totes les persones que valoren el patrimoni marítim i la variada riquesa cultural de Mallorca.

Bernat Oliver Font (Palma, 1963)

Llicenciat en història, s’ha especialitzat en patrimoni marítim. Va fer els inventaris de bots, gussis, pasteres i llaüts de Mallorca als anys 1994, 1996, 2001 i 2010, i actualment (2016) redacta un projecte de catalogació per a la protecció de l’embarcació tradicional. És autor del catàleg del fons de l’antic Museo Marítimo de Baleares (2006) i ha publicat nombrosos articles sobre patrimoni marítim, i també llibres específics sobre la marina tradicional de Mallorca. L’any 1995 va fundar l’Associació Llatins de Fusta i la primera escola de vela llatina de Mallorca; després va impartir cursos de navegació tradicional a l’Escola Taller de Mestres d’Aixa del Consell de Mallorca.

Al llarg de la seva vida com a regatista ha estat l’armador dels bots Núria, Callao i Santa Creu, i del llaüt Sant Bartomeu, amb els quals ha pres part en diverses competicions i trobades de vela llatina.A Edicions Documenta Balear ha publicat, juntament amb Bartomeu Homar El llaüt. La barca de la mediterrània (2016), Una història de la nàutica a Mallorca (2018), Manual de vela llatina (2018) i Els mestres d'aixa a Mallorca (2020), amb Bàrbara B. Tomás.



Com a escriptor ha conrat la poesia: La sang de l’àngel (1994), El clam dels feligresos (1998), Uè! (1999), El vent que ens farà caure (2004), El pis blau (2008), De reüll (2015) i L'hora calabruixa (2017), i la narrativa amb La cambra dels poetes (1998) i Ca la Infància (2019). Ha estat guardonat en diversos premis, com el Vall d’Or de Poesia (Sóller, 1994), la Rosa d’Or de Castellitx (Algaida, 1996), el Baltasar Porcel de prosa narrativa (Andratx, 1997) i el Rei en Jaume de Poesia (Calvià, 1998).