Ritual Nepal presenten el seu primer llarga durada acompanyats de Primera Mort i Es Viatge

El proper 18 d'octubre es farà un concert a la sala Sabotage de Palma amb els grups Ritual Nepal, Primera Mort i Es Viatge.

El concert servirà de presentació del primer llarga durada de Ritual Nepal titulat 'Nova rock'.

Després de la col·laboració amb el poeta Sion Capçana i la publicació de dos senzills, Ritual Nepal publica el seu primer llarga durada. La banda formada per Joan Gual a la bateria, Pedro Amengual al baix i Rai de las Heras a la guitarra i veu defineix aquest LP com una nova manera de fer rock en mallorquí i el títol fa referència a aquest concepte. 'Nova rock' està format per 9 temes on hi apareixen canvis de ritme, melodies aferradisses i alguns matisos que poden recordar a influències de bandes com Mujeres, Carolina Durante o Diamante negro tot i que l’estil és bastant propi.