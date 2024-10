David Ginard publica 'Ferrari Billoch i la Guerra Civil. Extrema dreta, anticatalanisme i antimaçoneria a les Balears (1936-1939)'

El doctor David Ginard Ferón, professor titular del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha publicat el llibre Ferrari Billoch i la Guerra Civil. Extrema dreta, anticatalanisme i antimaçoneria a les Balears (1936-1939), editat per Lleonard Muntaner Edicions.

El volum es presentarà divendres, 11 d’octubre, a les 19 hores, a Ca n’Oleo. Hi intervendran, a més de l’autor, el doctor Antoni Marimon, professor titular del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, i l’editora, Maria Muntaner.

Propagandista del franquisme

El volum se centra en la figura de Francisco Ferrari Billoch (1901-1958), un dels més cèlebres apologistes de l’extrema dreta a l’Espanya dels anys trenta i quaranta. Nascut a Manacor, però resident habitualment a Madrid, assolí fama com a propagandista franquista i flagell de comunistes i maçons amb llibres com La masonería al desnudo, Mallorca contra los rojos i Entre masones y marxistas. No obstant això, arran de l’aprovació de la Llei de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme (1940) acabà processat, condemnat i empresonat a Burgos a causa d’una breu deriva maçònica al començament de la República.

Aquest volum se centra en l’activitat política i literària de Ferrari Billoch durant els anys de la Guerra Civil, amb especial atenció als seus escrits furibundament franquistes i anticatalanistes sobre el desembarcament republicà a Mallorca. En particular, es dona a conèixer un document històric excepcional fins ara inèdit en la seva integritat: una memòria elaborada per Ferrari Billoch en plena guerra, en què abordà els orígens i inicis del conflicte bèl·lic a les Illes Balears. Així, l’anàlisi crítica de la trajectòria i dels escrits d’aquest controvertit autor contribueix a avançar en el coneixement de la mentalitat dels colpistes de 1936.