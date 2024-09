Es Baluard Museu presenta el seminari 'Rere les passes de Walter Benjamin'

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma presenta el seminari 'Rere les passes de Walter Benjamin' vinculat a l’exposició de Gonzalo Elvira 'Sèrie eivissenca', un projecte que té com a punt de partida les estades de Walter Benjamin a Eivissa durant els anys 1932 i 1933.



La jornada es durà a terme dijous, 26 de setembre, a partir de les 18 h i comptarà amb dues ponències a càrrec de l’escriptor Vicente Valero i de la professora Alejandra Uslenghi, que abordaran tant el pas de Benjamin per l’illa, com les reflexions subjacents a les obres que conformen la mostra d’Elvira, comissariada per Juan de Nieves. La data proposada coincideix amb dues efemèrides biogràfiques: el filòsof va abandonar Eivissa el 26 de setembre del 1933 i anys més tard, el 1940, es va suïcidar a Portbou el mateix dia. A més, el seminari es durà a terme com a jornada de finissage de la mostra d’Elvira que es podrà visitar fins al diumenge 29 de setembre de 2024.



Programa

18:00 h Walter Benjamin en Ibiza, a càrrec de Vicente Valero.

Entre 1932 i 1933, Walter Benjamin (Berlín, 1892) va viatjar en dues ocasions a l’illa d’Eivissa, la primera vegada com a turista, la segona com a exiliat. Les seves dues estades, de tres i sis mesos respectivament, van resultar molt productives, des del punt de vista literari principalment, com a narrador, i la seva relació amb l’illa -molt intensa, de vegades conflictiva-, també va resultar ser una important font d’experiències, pensaments diversos, coneixements i anècdotes, reflectits en un gran nombre d’importants textos i cartes, testimonis i fotografies.

19:30 h La historia se deshace en imágenes: las imágenes-pensamiento en Walter Benjamin y Gonzalo Elvira, a càrrec d’Alejandra Uslenghi

Aquesta presentació reflexiona sobre l’exposició de Gonzalo Elvira a la llum de les reflexions sobre la filosofia de la imatge a Walter Benjamin. Com poden les imatges del passat redimir el nostre present en catàstrofe i ajudar-nos a entreveure un futur possible? Si a la seva estada a Eivissa, Benjamin va acudir a la cita amb la història d’una Europa a punt d’esquerdar-se tràgicament, Elvira reuneix als seus dibuixos els fragments d’aquesta experiència tan apassionant com desoladora en una nova constel·lació que actualitza el sentit per a nosaltres avui. Recorrerem la mostra «Sèrie eivissenca» entrellaçant els textos benjaminians sobre memòria i imatge moderna amb les imatges-pensament que ha creat Elvira.



L’exposició «Gonzalo Elvira. Sèrie eivissenca» és un atles d’imatges localitzades en les dues estades de Benjamin a Eivissa, amb alguns bots a la història del moment a Espanya i a Alemanya, fonamentalment. El resultat és un relat disruptiu i lliure en què es juxtaposen imatges dels paisatges i les arquitectures de l’illa juntament amb alguns retrats de Benjamin i dels seus amics que ens parlen d’una quotidianitat plàcida però tensa, especialment al rostre del pensador alemany, aclaparat pels problemes econòmics i amorosos, però sabedor ja del drama personal i polític que s’acosta.



Biografies



Alejandra Uslenghi és professora d’espanyol i estudis de literatura comparada a Northwestern University, Estats Units (Phd, New York University). És autora de Latin America at fin-de-sècle Universal Exhibitions (Palgrave, 2016) i compiladora de Walter Benjamin. Culturas de la imagen (Eterna Cadencia, 2011). S’especialitza en la teoria crítica i la relació entre literatura i cultura visual moderna. Alejandra ha publicat a revistes acadèmiques, catàlegs d’artistes, i publicacions especialitzades sobre història de la fotografia i fotografia moderna a Llatinoamèrica.



Vicente Valero és poeta, assagista i narrador. És autor de sis llibres de poemes: Jardín de la noche (El Serbal, 1986), Herencia y fábula (Rialp, 1989), Teoría solar (Visor, 1992), Vigilia en Cabo Sur (Tusquets, 1999), Libro de los trazados (Tusquets, 2005) i Días del bosque (Visor, 2008). Aquest darrer va rebre el Premi Internacional Fundació Loewe 2007. La seva poesia figura en diferents antologies de poesia espanyola actual i ha estat traduïda a diversos idiomes. El 2015 va publicar també Canción del distraído (Vaso roto, 2015), una relectura i autoselecció de tota la seva poesia.

A més de poesia, ha publicat alguns assajos com La poesía de Juan Ramón Jiménez (Andros, 1988), VViajeros contemporáneos. Ibiza, siglo XX (Pre-textos, 2004), Diario de un acercamiento (Pre-textos, 2008), Experiencia y pobreza. Walter Benjamin en Ibiza (Península, 2001 i Periférica, 2017), que ha estat traduït al francès, a l’alemany i al portuguès, i Breviario provenzal (2022).

Com a investigador d’aquest període concret de la vida del pensador berlinès, també ha publicat el llibre Walter Benjamin. Cartes de l’època d’Eivissa (Pre-textos, 2008) i ha comissariat l’exposició «Walter Benjamin a Eivissa», que es va poder veure a Eivissa, Palma i Frankfurt el 2007. Ha publicat nombrosos articles i reportatges sobre aquest mateix tema, així com el guió del documental de TVE Walter Benjamin en Ibiza (2005).

Com a narrador es va estrenar el 2014 amb Los extraños, al que van seguir El arte de la fuga (2015), Las transiciones (2016), Duelo de alfiles (2018) i Enfermos antiguos (2020), tots publicats a l’editorial Perifèrica i traduïts al alemany a l’editorial Berenberg, de Berlín.