L’Orquestra Simfònica Illes Balears presenta la temporada d’abonament 2024-25

L’Orquestra Simfònica Illes Balears ha presentat en roda de premsa la temporada 2024-25. Un acte que ha presidit Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports; Pedro Vidal, secretari de Cultura i Esports; Cristina Martínez, gerenta de l’Orquestra Simfònica Illes Balears i Pablo Mielgo, director titular de l’OSIB. Com ha explicat el conseller «la nova temporada s’estructura amb un total d’11 concerts d’abonament a l’Auditorium de Palma, entre el 31 d’octubre 2024 i el 8 de maig de 2025». A més, Jaume Bauzà ha apuntat que l’OSIB oferirà un total de 50 funcions entre concerts extraordinaris, òperes, cicles socials, programes educatius etc.

«Un dels principals objectius de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears és tenir presència a nous espais, amb programacions adaptades per a tots els públics i un equilibri territorial», ha detallat el conseller. La temporada d’abonament a l’Auditorium de Palma començarà el 31 d’octubre de 2024, a les 20 h, amb un programa que es compon pel Concert a la memòria d’un àngel per a violí i orquestra d’A. Berg i la Simfonia «La Gran» de F. Schubert amb el violinista solista Sergei Dogadin i la direcció de Pablo Mielgo.

El director titular de l’OSIB ha declarat que en aquesta nova temporada d’abonament tindrà 12 solistes convidats amb la participació d’artistes de les Illes Balears com: el baix/baríton Simon Orfila, la veu de Júlia Colom i el flautista Rafael Adobas. També estaran presents els violinistes Sergei Dogadin, Gidon Kremer, Sara Ferrández i Alena Baeva; els pianistes Eva Gevorgyan i Martin Garcia; la violoncel·lista Julia Hagen i el baríton José Antonio López.

El públic podrà gaudir d’una programació de luxe en el qual s’han de destacar obres com Quadres d’una exposició de M. Mussorgsky; Simfonia «La Gran» de F. Schubert; Danses Fantàstiques de J. Turina; La Consagració de la Primavera d’I. Stravinski; Concert per a piano d’E. Grieg; Simfonia núm. 11 «l’any 1905» de D. Xostakóvitx; Simfonia núm. 1 «Tità» de G. Mahler; El concert per a piano núm. 5 «Emperador» de L. v. Beethoven i l’estrena de la compositora mallorquina Mercè Pons amb l’obra «Fantasia sobre l’Atlàntida».

A més de la direcció del mestre titular de l’OSIB Pablo Mielgo, també seran protagonistes directors convidats com el mallorquí Antonio Méndez; Victor Pablo-Pérez i Nil Venditti. Cristina Martínez, gerenta de l’OSIB, ha volgut fer una menció especial al concert «Gala de les Illes Balears» el 27 de febrer de 2025, que està inclòs dins de la temporada i serà gratuït per a tothom amb artistes de les Illes com Simón Orfila, Júlia Colom, Rafael Adobas i el cor Aires Formenterencs.

La temporada finalitzarà el 8 de maig amb el concert per a violí de J. Sibelius i la Simfonia núm. 4 de J. Brahms amb la violinista Alena Baeva i la direcció Antonio Méndez.

Una de les novetats d’aquest any, com ha explicat la gerenta de l’OSIB, seran les portades per a cada un dels concerts a l’Auditorium de Palma amb quadres del pintor mallorquí Daniel Codorniu, gran seguidor de l’OSIB, qui ens va deixar l’any passat. Des de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears pensam que és la millor manera de retre-li homenatge.

La venda d’abonaments serà del 4 al 27 de setembre de 2024 (antics abonats) i a partir del 2 d’octubre (nous abonaments), amb un preu de 300 euros (platea) i 225 (amfiteatre), tot a través de les taquilles de l’Auditorium de Palma.

La venda d’entrades individuals estaran disponibles a partir del 7 d’octubre amb un preu de 35 euros en platea i 30 a l’amfiteatre. Els estudiants d’escoles de música i conservatoris entrades a 5 euros; el carnet jove un descompte del 50% i grups de 10 persones un descompte d’un 10%. En aquest cas, a més de les taquilles també es podran comprar a través de la web de la simfònica.

Concerts extraordinaris

L’Orquestra Simfònica Illes Balears oferirà 5 concerts extraordinaris al Teatre Principal de Palma amb concerts jazzístics com el 26 de setembre amb Marco Mezquida; el 5 de desembre amb la narració de José Luis Garci (guanyador d’un óscar i un goya) i Inocencio Àrias; una gala lírica el 23 de gener de 2025 amb la soprano Vanessa Goikoetxea, la Capella Mallorquina i la direcció del director mallorquí José Maria Moreno; el 13 de març de 2025, una nit amb les quatre estacions d’A. Vivaldi amb la direcció i solista mallorquí Francisco Fullana i el 25 d’abril amb la violinista Alexandra Conunova i la direcció de Sascha Goetzel.

Les entrades per aquests cinc concerts estaran a la venda la pròxima setmana i es podran comprar a través de la web de la Simfònica o a les taquilles del Teatre Principal de Palma.

A més d’aquests cinc, s’han de sumar 24 actuacions més arran de les Illes Balears amb concerts extraordinaris, òperes, gales líriques, cicles socials, programes educatius i com no podia faltar la corresponent temporada a l’Auditori de Manacor, la participació en el Festival de Santanyí etc. En 2025 és important ressenyar el concert que oferirà l’OSIB el 14 de maig, a la sala Verdi de Milà, amb obres de compositors espanyols com Chapí i Manuel de Falla amb el pianista Davide Cabassi i la direcció de Pablo Mielgo.

D’aquesta manera, en els més dels 50 concerts que oferirà l’OSIB entre temporada i extraordinaris, nombrosos artistes de les Illes Balears seran protagonistes com Simón Orfila, Francisco Fullana, Rafael Adobas, Marco Mezquida, Irene Mas, Antoni Lliteres, Tomeu Bibiloni, Júlia Colom, Coral Universitat Illes Balears, Capella de la Seu, Capella Mallorquina, el cor Aires Formeterencs, Antonio Méndez, José Maria Moreno i Mercè Pons.