La XXIX Fira de Teatre de Manacor oferirà un total de 22 espectacles al llarg dels mesos vinents

Amb el hall ple a vessar, l'Auditori de Manacor ha acollit aquest dissabte migdia la presentació de la nova temporada teatral i musical que arrenca cada tardor i que ja s'ha convertit en cita marcada en vermell a l'agenda, no només per als manacorins sinó també per a gent d'arreu de Mallorca.

La Banda de Música de Manacor ha estat l'encarregada d'encetar l'acte, seguida de l'actriu Bàrbara Nicolau, que ha exercit de mestra de cerimònies. Les persones assistents han pogut gaudir d'un tast d'un dels espectacles teatrals que formen part de la XXIX Fira de Teatre de Manacor, 'El sommelier' i 'Els dies bons'.

El delegat de Cultura, Ferran Montero, ha convidat tothom a assistir al Teatre i a l'Auditori de Manacor, remarcant la diversitat d'espectacles i de formats que integren la programació cultural que s'ha presentat.

A l'acte també hi han intervingut el secretari autonòmic de Cultura del Govern de les Illes Balears, Pedro Vidal; el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Gillem Ginard; i el director de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Pablo Mielgo. L'acte ha comptat amb la presència d'altres representants públics, encapçalats pel batle de Manacor, Miquel Oliver. Les actuacions musicals de la Banda de Música de Manacor i del grup Cap Pela han clos l'acte.

La Fira de Teatre de Manacor arriba enguany a la XXIX edició amb 22 espectacles programats, 12 dels quals són produccions de Mallorca i 10 de fora. A la XI Temporada de la Banda de Música de Manacor hi ha 5 concerts programats, mentre que a la X Temporada de la Simfònica de les Illes Balears hi ha 8 concerts programats. Així mateix, al programa que s'ha donat a conèixer també hi figuren altres espectacles no inclosos en la Fira.