Neix Souvenir, un col·lectiu per a dinamitzar la vida cultural a la Serra de Tramuntana

Aquesta setmana es presenta a Valldemossa el nou col·lectiu cultural Souvenir, una entitat sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu de dinamitzar la vida cultural dels pobles de la Serra de Tramuntana. En el marc de la celebració de l’Artdemossa el proper dijous, 29 d’agost, Souvenir oferirà la programació de la plaça de l’Ajuntament (devora els Jardins de Cartoixa), que, entre les 19 hores i les 24 hores, comptarà amb les actuacions de Magranes, Okdw i Alícia Miquel dj set i servei de barra a preus populars.

El col·lectiu Souvenir neix de la necessitat que un grup de joves de diferents municipis de la Serra de Tramuntana han detectat en matèria cultural: la manca d’espais perquè en els seus pobles neixin, creixin i s’hi desenvolupin iniciatives culturals fora dels circuits turístics i lucratius. Amb el lema ‘Volem que aquí passin coses’, l’entitat ha llançat un manifest on reivindica uns pobles actius que donin suport a la xarxa de talent existent i que n’incentivin l’enfortiment. «Som una comarca plena de talent, de mans, cossos i caps creant, però amb pocs espais per compartir aquest art i consolidar-lo», afirmen.

Des de Souvenir reclamen que, en moments en què s’imposa la necessitat del decreixement turístic, es tengui present que la Serra de Tramuntana no és només la imatge de postal idíl·lica de paratges naturals, sinó també el lloc on han nascut i crescut moltes persones que ara hi volen viure i desenvolupar els seus projectes de vida, artístics i culturals: «Volem residir als nostres pobles, sí, però també arrelar-hi, formar part de la nostra pròpia comunitat i dinamitzar-la».

És a partir d’aquest compromís amb els municipis de la Serra que ara neix Souvenir. L’objectiu, expliquen des de l’entitat, és generar, sense afany lucratiu, els entorns perquè la cultura hi creixi i s’hi consolidi.