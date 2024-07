Crítica de Frederic Melis sobre la mostra 'Capturar la mirada'

El crític d'Art, Frederic Melis, ha publicat a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, un article crític sobre l'exposició 'Capturar la mirada'. Un assaig sobre pintura contemporània.

Melis explica que «en contemplar en una sola mostra col·lectiva diferents artistes, hom tendiria a cercar un mínim comú denominador entre participants o les seves obres. Tot per mirar d'aproximar-nos a la proposta que se'ns formula, ja que no sempre coneixem en profunditat o amb cert detall cada creador o la seva obra. Sense haver de fer gaires operacions i gràcies al títol 'Prender la mirada', pens que ja atorga sentit al procés tan complex com motivador de capturar i ser captivat, i subratlla la naturalesa interactiva i dinàmica de l'experiència artística».