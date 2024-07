Ramé, Alícia Escandell i Victòria Copoví, finalistes dels Premis Ciutat de Manacor de Música Guillem d'Efak

L'Ajuntament de Manacor ha anunciat els tres finalistes dels Premis Ciutat de Manacor de Música Guillem d'Efak 2024, que culminaran a la final el dissabte 27 de juliol a les 20 h a la Institució Pública Antoni Maria Alcover, on els candidats seleccionats actuaran en directe i el jurat decidirà l'ordre dels guardonats.

El jurat, format per Mar Grimalt Pomar, Pep Suasi Amengual i Llorenç Barceló Vives, es va reunir el passat dijous 27 de juny per a deliberar i seleccionar els finalistes d'entre totes les propostes presentades. El jurat va identificar cinc candidats inicials que destacaren per la seva qualitat i originalitat.

Enguany, com a novetat, el premi no es limitava només a cançó d’autor, sinó que estava obert a tots els estils musicals, permetent la participació tant de solistes com d'agrupacions musicals. Les propostes presentades han arribat majoritàriament de les Illes Balears i de Catalunya.

Els finalistes que competiran en el concert en directe són:

Ramé , un grup de tres integrants: Andreu Barceló (Ciutadella, 1997), Pau Casares (Barcelona, 1997) i Francesc Aparicio (Palma, 1996).

, un grup de tres integrants: Andreu Barceló (Ciutadella, 1997), Pau Casares (Barcelona, 1997) i Francesc Aparicio (Palma, 1996). La solista Alícia Escandell Pallol (Palma, 2004).

Pallol (Palma, 2004). La solista Victòria Copoví Gomila (Manacor, 1997).

L'Ajuntament de Manacor i la Institució Pública Antoni Maria Alcover conviden tots els ciutadans i amants de la música a assistir a aquest esdeveniment per a «gaudir d'una vetllada que posa en valor la música i donar suport als talents musicals dels territoris de parla catalana».

Finalistes

Ramé

Ramé és una banda de pop-folk amb un repertori completament original. Formada per Andreu Barceló (Ciutadella, 1997), Pau Casares (Barcelona, 1997) i Francesc Aparicio (Palma, 1996), la seva música combina moments íntims de reflexió amb passatges enèrgics que celebren la vida, l'amor i l'amistat. El seu origen divers entre Menorca, Mallorca i Barcelona impregna les seves lletres d'una mediterraneïtat característica.

Alícia Escandell Pallol

Nascuda el 2004 a Palma, Alícia Escandell Pallol és una jove solista que escriu cançons d'estils indie, folk i pop. Des dels seus 16 anys, Alícia ha trobat en la música una manera de connectar amb les persones i expressar les seves emocions, considerant l'escriptura de cançons com una experiència sanadora.

Victòria Copoví Gomila

Victòria Copoví Gomila, nascuda el 1997 a Manacor, és psicòloga de professió però ha estat sempre envoltada de música gràcies a la influència de la seva família. Professora del Campus Rock Kids Manacor i membre del duet de versions acústiques Acustic Sun, Victòria també toca la guitarra i el piano. Enguany ha decidit presentar-se als premis amb composicions pròpies, amb el suport del seu company Marc Jara.