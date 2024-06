El Consell de Mallorca obre les portes de la Casa Blai Bonet, centre de poesia de Santanyí

El Consell de Mallorca ha inaugurat la Casa Blai Bonet, centre de poesia a Santanyí, on va viure gran part de la seva vida el poeta i escriptor.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha celebrat l’obertura d’aquest espai que «no només ret homenatge a un dels poetes més importants de la nostra terra, sinó que també es convertirà en un far de cultura i creativitat per a tots els mallorquins». A més, Galmés ha destacat la capacitat del poeta per «capturar l’essència de Mallorca i la seva gent en els seus versos, cosa que suposa una riquesa inavaluable per a la nostra identitat cultural».

L’acte ha començat a les 20.30 h amb les intervencions de la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells; l’actor Toni Gomila; el poeta i amic de Blai Bonet, Antoni Vidal Ferrando; la poeta Antonina Canyelles; l’amic Sebastià Adrover; la batlessa de Santanyí, Maria Pons; el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la cantant Joana Gomila, que ha musicat el poema de Blai Bonet ‘Soledat oberta’.



La Casa Blai Bonet és un projecte «consagrat íntegrament a la poesia com a lloc de trobada», segons ha declarat Castells al seu discurs de benvinguda, qui ha parlat de «conservar, divulgar i fer planter de la poesia per al futur» propòsits amb els quals «neix el que ha de ser un centre de referència en la poesia catalana contemporània».



L’acte inaugural ha comptat amb intervencions tan especials com la del poeta i amic de Blai Bonet, també santanyiner, Antoni Vidal Ferrando, qui ha dit unes paraules de record per a l’autor i ha llegit un dels seus poemes, també dedicats a Bonet. La poeta Antonina Canyelles, una de les autores presents al fons documental i bibliogràfic de la Casa Blai Bonet, també hi ha participat amb la lectura d’alguns dels seus poemes. Sebastià Adrover ha continuat amb un parlament en memòria de qui va ser amic seu, Blai Bonet. L’actor Toni Gomila ha donat veu a la poesia de Bonet amb dues intervencions, així com la cantant Joana Gomila, qui ha interpretat la seva versió del poema ‘Soledat oberta’.



Després de l’acte inaugural s’han obert les portes de la Casa Blai Bonet a les més de 300 persones assistents a l’acte, que han pogut visitar les instal·lacions del nou centre de forma esglaonada. Durant la visita, a més dels diferents espais i elements museogràfics, s’ha pogut gaudir d’una instal·lació en forma de videomapatge creat per Carme Gomila i projectat sobre la façana interior de l’antiga casa de Blai Bonet. Un homenatge a la memòria de l’autor, que ha rebut els visitants en primera persona. Per concloure l’acte, s’ha projectat un segon videomapatge, aquesta vegada sobre la façana interior de l’edifici Poeteca, per reivindicar el centre acabat d’inaugurar com a Casa de la poesia, un espai de trobada i de divulgació de la poesia catalana contemporània. Des de la paraula de Blai Bonet i dels poetes presents al fons documental del centre, i tota la resta d’autors i autores d’ahir i d’avui per projectar poesia cap al futur. La intervenció ha acabat amb una potent imatge de més d’un centenar de poetes en català de tots els temps.