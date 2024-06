Gemma MAr presenta el disc 'No me venguis amb romanços'

'No me venguis amb romanços' (Blau 2024) és el segon disc de la cantautora mallorquina Gemma MAr. Un EP de cinc cançons escrites i composades per Gemma al voltant d'un nou concepte d’amor: l'amor sa, lliure, fàcil, i per últim i més important de tots: l’amor propi. El resultat és un disc conceptual, resultat d'un procés de introspecció de Gemma MAr, qui fins ara, mai havia escrit sobre l’amor o el desamor. «El títol del disc és un joc de paraules de l'expressió mallorquina 'No me venguis amb romanços' que ve a ser un 'no m'embullis' i que Gemma ha escollit per la temàtica romàntica del disc», han explicat.

Produït, gravat, mesclat i masteritzat per Carlos i Damian Tejedor als estudis Caja del Ruido. Els germans Tejedor aporten un canvi de sonoritat que dona suport a l'evolució artística de Gemma MAr cap a uns sons més moderns i actuals, entrant en un estil més pop rock sense deixar de banda la cantautora original.