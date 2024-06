Noves presentacions de ‘Caminando con la artritis’ a la llibreria Agapea, a la Fira del Llibre i a Petra

Continuen les presentacions del llibre Caminando con la artritis de M. Isabel Pérez arreu de Mallorca. La idea és donar a conèixer els problemes de l’artritis que pateixen tant joves com persones més grans. Si qualcú en coneix un cas, sap que no és fàcil que entenguin què passa fins que no s’adonen del problema els especialistes.

La següent parada serà divendres dia 7 de juny, a les 19 hores, a la llibreria Agapea de Palma, que comptarà amb la presència de la doctora Ana Urruticoechea Arana. Dia 8 de juny serà a l’estand de La Casa del Libro a la Fira del Llibre del passeig des Born de Palma, entre les 12 i les 14 hores, on l’autora signarà llibres i podreu parlar amb ella. La tercera parada serà al Teatre de Petra, diumenge dia 9, a les 20 hores, amb l’assistència de la reumatòloga Regina Faré (Son Llàtzer). En tots els actes es comptarà amb la presència de la il·lustradora del llibre, Lucía Colom.