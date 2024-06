Presentació del llibre 'A’ Ruith Eadar Dà Dhràgon' a Palma

Aquest dimarts, 4 de juny, es presenta A’ Ruith Eadar Dà Dhràgon (Corrent entre dos dracs), a les 19 hores, a Can Alcover, Palma. Organitzat per Ona Mediterrània, Francis Boutle Publishers i Can Alcover, l'acte comptarà amb la presència de l'autor, Màrtainn Mac an t-Saoir, el traductor al gal·lès, Ifor ap Glyn, i la traductora al català, Noèlia Díaz Vicedo.

En aquesta col·lecció única i guardonada, Màrtainn Mac an t-Saoir ens porta en un viatge apassionant per Catalunya, Gal·les i Mallorca. El període de temps, 2019-20, parla d'un món i maneres de viure a punt de canviar d'un dia per l'altre.

L'aguda sensibilitat de Màrtainn recull aspectes d'aquesta crisi sanitària en evolució i molt més: el clima, el paisatge, la política, la llengua, la cultura, l'oci, l'amistat, l'amor i la família.

Aquests cinquanta-dos poemes evocadors i ben elaborats en gaèlic i anglès s'asseuen còmodament i es comuniquen obertament amb les seves interpretacions en català i gal·lès. L'atenció, l'habilitat i la sensibilitat poètica de Noèlia Díaz Vicedo i Ifor ap Glyn ho varen fer possible.