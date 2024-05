Un joc d'escapada per a trobar la rondalla perduda de Mossèn Alcover

Descobrir el misteri de la rondalla perduda de Mossèn Alcover. Aquest serà el repte que tendran els participants del joc d’escapada que organitza la Institució Pública Antoni M. Alcover els propers dies 7 i 8 de juny. Aquesta activitat, que s’emmarca dins del programa de la campanya de dinamització comercial de l’Ajuntament de Manacor, Manacor Encantat amb les Rondalles, s’adreça al públic jove, major de 15 anys. Es tracta d’un scape room marcat pel misteri i la intriga, basat en l’obra i la figura d’Antoni M. Alcover.

La premissa és la següent: s’ha perdut una rondalla de les que recollí l’insigne lingüista i els participants hauran de resoldre un dels misteris més fascinants de la literatura catalana mitjançant un joc que obre les portes als amants dels enigmes i la cultura.

L'escape room, dissenyat per a grups de 4 a 6 persones, oferirà una experiència immersiva, com una obra teatral, on es tancaran els participants durant 60 minuts dins una sala i els jugadors hauran de col·laborar per resoldre trencaclosques, desxifrar codis i seguir pistes amagades. Tot això, mentre exploren una recreació de l'estudi del reconegut lingüista mallorquí i d’aquesta manera aconseguir sortir de la sala. Els participants viuran l'emoció de desentranyar un secret ‘històric’ en una atmosfera plena de misteri i suspens.

Aquest escape room no és només un joc, sinó una manera d'apropar la nostra rica herència cultural a través d'una experiència innovadora, interactiva i divertida. Sebastià Riera Pocoví i Bernat Aguiló Capó han estat els encarregats de preparar les proves i dissenyar l’experiència.

Aquesta activitat és per a majors de 15 anys, i pot agradar tant a gent que coneix l’obra i figura de Mossèn Alcover, com a gent que no sap res de les Rondalles però els agraden els jocs d’escapada. Es tracta d’un esdeveniment obert a tothom que vulgui passar una bona estona i gaudir d’una experiència immersiva, enriquidora i divertida.

Les reserves es podran fer mitjançant enviumanacor.cat.