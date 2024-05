Dolmen Editorial presenta 'Històriques de Mallorca', un homenatge a vint-i-cinc dones extraordinàries

Dolmen Editorial, a través de la seva línia Òrbita, presentarà el llibre 'Històriques de Mallorca' el proper 29 de maig a Can Alcover, Palma. Aquesta obra recull les biografies de vint-i-cinc dones extraordinàries que han deixat una empremta inesborrable a la història de l'illa.

Escrit per la historiadora Verònica Fiol, 'Històriques de Mallorca' combina textos breus amb il·lustracions originals de les artistes Catalina Valls, Mariluz Miranda, Marta Masana, Sònia Santandreu i Tonina Matamalas. El llibre dona a conèixer una selecció de dones pioneres i referents que sovint han estat ignorades pels llibres de text tradicionals.

El recull inclou dones de cinc àmbits diferents: món artístic, educació i cultura, dones amb poder, esports i ciència. Aquesta representació abasta tant dones de temps passats com modernes, totes amb un denominador comú: la seva lluita per obrir-se pas en una societat que històricament no els ha facilitat les coses pel fet de ser dones.

La presentació tindrà lloc el 29 de maig de 2024, a les 11.00 hores, a Can Alcover (C/ Sant Alonso, 24 – Palma). A la roda de premsa hi assistiran l'autora Verònica Fiol, així com les il·lustradores Marta Masana, Sònia Santandreu, Catalina Valls, i l'editor de la línia Òrbita, Javier Matesanz.

Aquest esdeveniment representa una oportunitat única per descobrir i reconèixer les vides i contribucions d'aquestes dones excepcionals, posant en valor la seva influència en la història de Mallorca.