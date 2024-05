El joc 'EscaCat' guanya la 9a edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La novena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català ja té guanyador: EscaCat, una proposta dels alumnes de cicle IV de l'escola Bellavista-Joan Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès. La decisió s'ha fet pública aquest divendres, 24 de maig, durant la gala dels premis del concurs, que s'han celebrat al Teatre Poliorama de Barcelona i que han comptat amb més de 300 assistents entre alumnes, mestres i familiars, i, per primer cop, socis i voluntaris de la Plataforma per la Llengua. A més, una trentena d'escoles han seguit l'acte a través d'Internet.

EscaCat no ho ha tengut fàcil, però ha acabat imposant-se entre els 86 jocs de les 45 aules del Principat, la Franja de Ponent, el País Valencià i l'Alguer que s'hi han presentat. Del joc guanyador, el jurat n'ha destacat «el plantejament col·lectiu i l'original aprofitament de recursos de més d'un joc». La victòria permetrà que el joc s'exposi aquest estiu al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, i que els alumnes gaudeixin d'un espectacle de màgia amb el mag Pere Rafart.

El segon premi ha anat a parar, com l'any passat, a un grup de 5è dels Jesuïtes de Poble Sec-Sant Pere Claver de Barcelona, amb el joc Recol·lectors d'escopinyes i bolets. És un joc que, en paraules del jurat, destaca «pel sentit de l'humor i per l'oportú vincle amb la poesia de Joan Salvat-Papasseit». En aquest cas, els guardonats gaudiran d'un taller de fotografia amb el fotoperiodista Jordi Borràs, que, com l'any passat, ha estat l'encarregat de documentar l'acte de lliurament de premis.

Pel que fa al tercer premi, se l'ha endut la classe de 5è de l'Escola Pereanton de Granollers. La seva proposta, Cataplat, ha destacat per la manera de relacionar llengua i gastronomia, que desplega els components del joc com qui para taula. Els alumnes guanyadors d'aquest tercer premi gaudiran d'un taller de cuina saludable i contra el malbaratament alimentari, impartit per la xef Ada Parellada.

Durant l'esdeveniment, tots tres guanyadors han estat recompensats amb un trofeu, obra de Joan Mundó. A més, per donar resposta a l'elevada qualitat de les propostes, el jurat també ha volgut lliurar tres accèssits. N'han estat mereixedors l'aula de cicle superior del CRA Dos Aigües, de Nonasp, a la Franja de Ponent; el grup de 5è D de l'Escola de Primària Maria Immaculada- Institut núm. 2 de l'Alguer, i la classe de 6è Marinada de l'Escola Guinardó de Barcelona.

Els presentadors del programa Ràndom de l'SX3, Maria Bouabdellah i David Its Me, han conduït la gala dels premis, que ha comptat amb les actuacions l'exconcursant d'Eufòria, Alèxia, i els trucs del mag Pere Rafart. Els premis han estat lliurats per Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua; Rut Carandell, directora de l'entitat, i Noemí Rocabert, membre de la comissió d'Educació de l'entitat.

Òscar Escuder reivindica que el català ha de ser molt més present en l'àmbit del lleure

Durant la seva intervenció, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha defensat que «la creació de jocs», el que proposa el Concurs Tísner, «és útil per promoure l'ús del català entre els companys de classe i fins i tot a l'hora del pati». Per a Escuder, «l'oferta de lleure en català és insuficient, i cal que els joves tinguin accés a qualsevol mena de lleure en català». Pel president, això implica trobar «pel·lícules i sèries, dibuixos animats, animes, llibres, còmics, manga o videojocs» en català.

Escuder ha aprofitat per fer referència a les iniciatives que ha impulsat la Plataforma per la Llengua per fer créixer el català en l'àmbit del lleure, més enllà del Concurs Tísner, i ha parlat de la Diada del Còmic de Mataró, que ha celebrat aquest abril la segona edició, o SAGA, saló del gaming, que es tornarà a organitzar els dies 29 i 30 de novembre, i 1r de desembre a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, per tercer any consecutiu. Finalment, el president de la Plataforma per la Llengua ha fet una crida a docents, famílies i representants públics a parlar sempre en català per ser referents lingüístics per als infants i joves.

La desena edició del Concurs Tísner tendrà moltes novetats

Amb més de 1.600 alumnes implicats, l'entitat tanca l'edició d'enguany del Concurs Tísner i comença a escalfar els motors per a la desena edició, que arribarà plena de novetats (que s'anunciaran més endavant) per celebrar aquesta fita tan important. El Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català s'adreça als alumnes d'11 i 12 anys de tot el domini lingüístic, i té l'objectiu que estudiants, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana a partir de la creació del seu propi joc de taula.