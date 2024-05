Presentació a Palma de l’Anuari Mèdia.cat, una eina per a combatre l’extrema dreta des del periodisme

La 13a edició de l’Anuari de Mèdia.cat, la publicació en paper de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, es presentarà dimarts, 28 de maig, a Can Alcover, Palma. Aquesta nova edició de l’Anuari se centra sobretot en què pot fer el periodisme per respondre a l’extrema dreta, un fenomen que cada vegada va més a l’alça. I també inclou un reportatge d’Alba Tarragó sobre com l’Administració i l’enfortiment dels gabinets de comunicació posa en escac el periodisme a les Illes.

A l’Anuari hi trobareu un reportatge de Nicolas Tomás on radiografia la ‘fatxosfera’ dels mitjans dels Països Catalans, del conjunt de l’estat i també amb el mapa de ‘youtubers’ i ‘influencers’ d’extrema dreta, on aprofundeix també en qui finança i qui hi ha al darrere dels braços mediàtics de l’extrema dreta, una anàlisi sobre com s’han doblat en un any els

incidents recopilats al Mapa de la Censura contra el dret a la informació protagonitzats per l’extrema dreta, una guia amb idees per no normalitzar el discurs d’extrema dreta des dels mitjans o un reportatge sobre la viralitat de l’odi a internet.

Aquesta és la tretzena edició de l’Anuari Mèdia.cat. Després de dotze edicions, l’Anuari és una referència del periodisme crític amb reportatges, anàlisis i infografies per aprofundir i reflexionar sobre qüestions que marquen l’actualitat, el periodisme i la comunicació. Extrema dreta, el poder de decisió de les dones als mitjans, la guerra pel clic i l’habitatge són alguns dels continguts d’aquesta edició.

L'acte de presentació, organitzat conjuntament amb l’Obra Cultural Balear, tendrà lloc a les 19 h i Hi intervendran la Carme Verdoy, editora de Mèdia.cat i coordinadora de l’Anuari; l’Alba Tarragó, periodista i autora del reportatge de l’Anuari Mitjans més febles i gabinets més forts: l’Administració posa en escac el periodisme a les Illes, Neus Suñer, periodista de Verificat i Joan Carles Palos, periodista i vocal de l’Obra Cultural Balear.