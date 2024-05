Aquest divendres ha mort la gran actriu Maruja Alfaro, a l'edat de 93 anys. Maruja Alfaro Brenchat (Barcelona, 8 de setembre de 1930) començà la seva vida artística amb la companyia de Marcos Redondo el 1947, interpretant sarsueles com Katiuska, La dolorosa, etc. Després, entrà en el grup de teatre dels Obrers Catòlics i passà a formar part successivament de la companyia Illa d'Or i de la Companyia Majòrica. Va ser cofundadora de l'Agrupació Bellver i del grup de l'Assistència Palmesana, del qual va ser directora d'escena i actriu. Va ser també cofundadora i copropietària de la Companyia Zanoguera-Alfaro. Ha col·laborat amb diversos grups teatrals com la companyia de Xesc Forteza Forteza, Anselm Turmeda, Iguana Teatre, Teatre Principal, etc.

Segons informació de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears, de la qual en feia part, amb la Companyia Zanoguera-Alfaro va representar obres diverses com La s’en duen a les quatre, de Joan Vilacasas, Cavallet quant eres jove, de Joan Mas, Alegria de conill, de Joan Mas, Tot va com una seda, de Joan Mas, S’es tres lluciferes, de Joan Mas, Allò que tal vegada s’esdevingué, de Joan Oliver – Pere Quart o Ses Rondalles Mallorquines, enregistrament de 24 cassettes i discos pel Segell Blau, amb la col·laboració del músic Joan Bibiloni.

Com a papers més destacats els de: Avia, a Cavallet quan eres jove, Xima, a Es na Xima Xema?, Dona, a Una lluna per un bord (Buenos Aires ), Mrs. Quikly, a Les alegres casades de Windsor, Dona Obdúlia, a Mort de Dama, Brígida, a Don Juan Tenório, Augusta Brachnell, a La importància d’ésser Frank o Montse, a Majòrica 81 i Balearicus 96 de Cia. Xesc Fortez, El Rei Pepet, de Pere capellà i La mort de Vassili Karkov, de Pere Fullana.

Sarsueles

Ha interpretat papers de 'característica' als següents muntatges: Los Claveles, La Reina Mora, Katiuska, La Dolorosa, Gigantes y Cabezudos, Doña Francisquita, Los Gavilanes i Ai Quaquin, Que has vengut de prim!.

Docència

S’inicià en el teatre al 1947 i va ser membre co-fundadora de les companyies Agrupació Bellver, Grup Assistència Palmesana ( Actriu, directora d’escena i escenògrafa) i de la Companyia Zanoguera-Alfaro (des de 1982 ), creada juntament amb el seu marit, el productor Antoni Zanoguera, de la qual és primera actriu.

També ha format part de la Companyia Majòrica, Illa d’Or i Marcos Redondo i ha treballat amb Xesc Forteza, Teatro de Buenos Aires, Turmeda Teatre, Iguana Teatre i la Fundació Teatre Principal de Palma.

Ha fet col·laboracions en cinema, Ràdio i Televisió i l’Enregistrament de Ses Rondaies Mallorquines, amb la Companyia Zanoguera-Alfaro.

Ha realitzat diversos cursos amb Albert Boadella, Leona di Marco, Günter Heft, Marcos Portnoy i Ramon Fonrseré.

El 28 de febrer de l’any 2001 li fou atorgat el premi Ramon Llull de les Arts i va guanyar el 1er. Premi de Creació Literària per a Persones Majors (premi atorgat pel Consell de Mallorca i l’Institut d’Estudis Baleàrics) amb la seva novel·la Nits perdudes.

En diverses ocasions es va comprometre públicament en campanyes com 'Cafè per la Llengua' i 'Sí a un pla de xoc per la llengua' de l'Obra Cultural Balear i en actes contra la guerra.