'C'est (pas tout) dans la bôite!', Frederic Melis visita l'exposició 'Toni Catany, retrats i ceràmiques de Miquel Barceló'

El crític d'art, Frederic Melis, ha publicat, a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, una crítica de l'exposició 'Toni Catany, retrats i ceràmiques de Miquel Barceló', que actualment es pot visitar al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany (CIFTC) de Llucmajor. L'article crític es titula 'C'est (pas tout) dans la bôite!'.

L'article de Melis comença dient que: «Cada visita al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany (CIFTC) a Llucmajor, [administradors del patrimoni artístic del fotògraf Toni Catany (Llucmajor, 1942-2013)] ofereix una experiència enriquidora en aquells que apreciam la fotografia molt més enllà de pensar la pràctica fotogràfica com a un registre d'imatges i fets temporals. Seria allò de superar l'expressió francesa, emprada en fotoperiodisme i tan gràfica de: «c'est dans la boîte!», aproximadament un: «ja és a la capsa!» (la foto ansiada, naturalment) I és que, a partir de la programació del CIFCT i en poc més d'un any d'existència, cada proposta expositiva és una nova immersió en continguts que ens ajuden a continuar explorant aquest art en tota la seva complexitat, més enllà de la noció de fotografia com a simple contenidor d'imatges o transmissora de narratives lineals».

