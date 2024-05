'Instants d'intempèrie', de Montse Milan Moliné, llibre breu que dona molt de si

Miquela Serra, fa trenta-un anys que és llibretera a Quart Creixent, dijous 2 de maig va fer d'amfitriona donant la benvinguda a totes les persones assistents a la presentació del llibre de relats 'Instants d'intempèrie' i agraint a l'autora, Montse Milan; així com Maria Barceló, haver pensat en aquesta històrica llibreria per dur-la a terme.

Maria Barceló, que juntament amb Miquela Torrens, va fundar la llibreria Lluna, i durant trenta-cinc anys va estar al capdavant d'aquesta al carrer General Riera, de Palma. Fa un any es va jubilar i ara inverteix el temps a la seva família sense deixar de banda l'activisme cultural, fent contacontes i actes de presentacions literàries. Va explicar com va conèixer a na Montse Milan: «fa cinc anys vàrem coincidir a un taller d'escriptura a Esterri d'Àneu, a Lleida, dos mesos després ella es va autoconvidar a venir a Mallorca, i ho continua fent cada any, perquè és una enamorada de l'illa i de la mar, i als tallers d'escriptura de la llibreria Lluna xerra amb la seva mirada d'observadora acurada».

Sobre el llibre 'Instants d’intempèrie', editat per Pagès Editors, Barceló va comentar: «Relata la vida de set dones, totes elles viuen a Barcelona. Té un fil quasi invisible que les uneix. Amb aquest llibre va guanyar el XVII Premi 7lletres, 2022. L'any que va publicar la seva primera novel·la 'Als afores'». I sobre l'acte de presentació: «Anirem llegint extractes de cada un dels set relats, per part d'algunes persones que hi són presents, i els intercalarem amb una conversa sobre aquest recull de relats».

La primera pregunta que li va formular Barceló a l'autora va ser per què un llibre amb totes les protagonistes dones. Montse Milan, abans de contestar va expressar el seu agraïment a la llibreria Quart Creixent i a la conductora de l'acte, i que per a ella era molt especial estar a Mallorca presentant-ho. Va respondre: «Jo venia de publicar 'Als afores', que combinava personatges masculins i femenins, però trobava que em faltava molt per parlar sobre personatges femenins, potenciar la meva veu íntima com a dona i donar a les dones la importància que es mereixen».

Maria Barceló li va demanar què explicàs alguna cosa sobre les protagonistes dels seus relats, i Montse Milan les va presentar: «La Lali és una dona que viu al carrer; la Sheila és una adolescent que fa quinze anys; l'Anna en té una cinquantena i s'apunta a un taller d'escriptura per escriure la novel·la de la seva vida; l'Ari té uns vint anys i ve d'un poble amb la intenció de menjar-se la ciutat; la Gemma va a teràpia per un problema laboral; la Nassoumi, és de Nigèria i la increpen pel seu origen; i la Cruz és a l’hospital per maltractaments físics».

A la pregunta de si la violència i l'abús és el tema central, l'autora va respondre: «A l'hora d'escriure les set històries vaig veure que totes tenien aquest fil conductor, però el tema principal dels relats és la supervivència de la seva protagonista. La violència ve de fora cap a dins, però algunes d'elles es fan mal a si mateixes. Algunes són situacions que s'han normalitzat dins la societat, com la que pateix la Gemma a la feina i altres són violències clares».

Barceló va comentar que era un llibre molt pensat i que els relats transmeten un missatge de persones molt diferents, Milan va afegir: «Són personatges que han viscut dins meu, i em sent fascinada per cada un d'ells. El penúltim va sortir d'una manera inesperada, arran d'haver vist la pel·lícula documental basada en fets reals, que us recoman 'La dona il·legal'. A una segona lectura dels relats vaig ser conscient que cada un d'ells conté un tipus de denúncia».

Maria Barceló va ressaltar la prosa dels relats, per la seva força i potència, que els personatges t'arriben clarament i que tant el fons com la forma són importants. També va fer menció que va guanyar el premi de relats amb més quantitat econòmica a Catalunya. Que va ser un plaer llegir 'Instants d’intempèrie', i que, per a ella, als relats breus se'ls dona poca importància, però diuen moltes coses, com els llibres de relats de Josep Manuel Vidal-Illanes.

Montse Milan li va agrair els compliments i va dir: «Sí, som així de primmirada! Sent molt de respecte per la llengua catalana i m'agrada trobar la paraula més adient per definir un pensament o un sentiment. Cada relat té un nom d'una tècnica de supervivència. Com a lectora m'agrada sentir-me atapeïda per la història del llibre i també m'agrada fer-ho sentir als lectors dels meus llibres».

L'activista cultural i l'autora, també varen fer cinc cèntims de cada relat recollits a 'Instants d'intempèrie', editat per Pagès Editors; així com de la seva primera novel·la 'Als Afores', editada per Voliana Edicions.