Tinta Il·lustre, el festival del llibre infantil i l’àlbum il·lustrat, torna a Marratxí

L’Ajuntament de Marratxí celebrarà aquest cap de setmana, els dies 4 i 5 de maig, de 10.30 a 14.30 hores, al Museu del Fang, el festival de l’àlbum il·lustrat i el llibre infantil a Mallorca, Tinta Il·lustre. És una iniciativa de Little Rata, la llibreria infantil i juvenil de Rata Corner.

Aquest projecte va néixer l’any 2018 amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els més petits i reivindicar la tasca dels il·lustradors i dels autors infantils i juvenils. Aquest any ja és la sisena edició del festival.

La regidora de Cultura, Carmen Cañellas, s’ha mostrat molt contenta, ja que és la segona edició consecutiva que el festival Tinta Il·lustre es celebra a Marratxí i ha assegurat que «volem que aquest espai sigui un referent cultural, és un luxe que durant dos dies es reuneixin en el Museu del Fang els millors il·lustradors en l’àmbit nacional i internacional».

Miquel Ferrer, representant de Little Rata, ha explicat que «totes les activitats són gratuïtes, trobarem tallers, contacontes, zona de jocs, llibreries, zona de bar… Totes les activitats relacionades amb els contes i orientades cap a les famílies». Ferrer ha afegit que «hem tornat a triar Marratxí per celebrar el festival perquè l’any passat l’experiència va ser molt positiva, és un espai que coneixem, ja que cada any celebrem el Rata Market i l’entorn del Museu del Fang, a més, és molt acollidor».

El 3 de maig serà el dia de les Jornades Professionals que es realitzaran a l’Hotel INNSiDE Palma Center. Dissabte, 4, i diumenge, 5 de maig de 10.30 a 14.30 h arribarà el plat fort del festival al Museu del Fang Sa Cabaneta de Marratxí, amb els contacontes, tallers, fireta, zona de pícnic i signatura de llibres.

Els organitzadors han destacat la presència de Steve Smallman, autor de L’Ovelleta que va venir a sopar que ha venut més de 450.000 exemplars; El Pot Petit, que vendrà a presentar el seu darrer llibre, Aura la dinosaura; Salva Rey, un dels creadors de Rolf & Flor, que vendrà amb el seu ukelele a fer un concert, entre molts altres artistes. I representant els autors locals hi haurà Caterina Valriu i Petra Pericàs, Nívola Uyá i Robert Campillo.

Es pot consultar tot el programa d’activitats i fer les inscripcions per als tallers a tintailustre.com