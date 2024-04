Nova Editorial Moll, nou membre d'Editors.cat coincidint amb el seu 90è aniversari

Nova Editorial Moll ha esdevingut nou membre de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana (Editors.cat), coincidint amb el 90è aniversari, aquest 2024, de la creació del segell pel filòleg menorquí Francesc de Borja Moll, el 1934. L'editorial mallorquina va iniciar una nova etapa el 2019, amb l'afegit de 'Nova', en garantir la Institució Francesc de Borja Moll la continuïtat de l'empresa familiar. Actualment, disposa «del major catàleg» de títols publicats a Mallorca, 1.400, i d'autors en català al mateix àmbit, 483.



Editors.cat, que es va crear el 1978, reuneix un centenar llarg d'empreses que publiquen en català, de les quals quatre de Mallorca. Els seus objectius són la defensa, promoció i difusió de l'edició de llibres en llengua catalana i la representació, gestió i defensa dels interessos comuns dels seus membres per a la consecució d'aquests objectius.



L'editorial Moll va néixer com a continuació de la tasca d'Antoni Maria Alcover, per la necessitat de culminar la publicació del 'Diccionari català-valencià-balear' i difondre l''Aplec de rondaies mallorquines', les quals seran proclamades patrimoni immaterial de Mallorca pel Consell Insular, a iniciativa de la Institució Moll. El mateix Francesc de Borja Moll els considerava «els tres tresors» de l'editorial, juntament amb el 'Cançoner popular de Mallorca' de Rafel Ginard.



La Nova Editorial Moll ha afegit al seu fons editorial nous títols, entre els quals els més recents les aventures a la selva amazònica a 'Jaguar' de Gabriel Janer Manila, la Mallorca del contraban a l'edició commemorativa de 'Les llunes i els calàpets' d'Antoni Vidal Ferrando, la Menorca islàmica a 'Lletres de safrà' de Gabriel Subirats, el nou poemari de Llorenç Romera 'Ca nostra és un abisme', o el recull dels poemes de muntanya de Robert Graves 'El crestall rost'. També ha reprès la publicació de les obres completes d'Antoni Maria Alcover, Francesc de Borja Moll i Gabriel Alomar.



La trajectòria de Moll es va iniciar el 1934 amb la col·lecció Les Illes d'Or, dedicada a autors i temes de les Balears, a la qual en seguiren d'altres com Raixa, El Treballs i els Dies o Balenguera, degana de l'edició en poesia a l'arxipèlag. La tasca de Francesc de Borja Moll Casasnovas fou continuada pel seu fill Francesc Moll Marquès, així com d'altres membres de la família com Aina Moll Marquès, Susanna Moll Kammerich i Antoni Moll Echeto i l'escriptor Josep Maria Llompart, qui fou director literari de l'editorial.