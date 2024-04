[VÍDEO] Xavi Sarrià presenta 'Música, ràbia i amor' amb Zetak i Sandra Monfort

Xavi Sarrià farà una aturada a finals d’any però abans girarà amb l’espectacle 'Música, ràbia i amor'. Per a celebrar-ho, el valencià presenta nou senzill i videoclip amb el mateix títol i amb la col·laboració de Zetak i Sandra Monfort.

El videoclip que acompanya la cançó s’inspira en la seva novel·la Totes les cançons parlen de tu amb la que Sarrià fotografià la València dels 90s, una època marcada per l’assassinat del jove Guillem Agulló i la creació de l'actual escena de la música en valencià que es va haver d’enfrotar a la censura institucional durant dues dècades. En aquest sentit i en els temps actuals d’auge de l’extrema dreta, el nou treball és un homenatge a la xarxa cultural de base que històricament ha permès superar els vetos i les prohibicions al País Valencià. 'Música, ràbia i amor' enllaça aquella visió retrospectiva amb una potent mirada cap al present i el futur. Ho fa amb la col·laboració especial de dos dels artistes més potents de la música basca i valenciana actual i que comparteixen la visió musical de Xavi Sarrià: Zetak que ha revolucionat l’escena del País Basc amb la seua fusió de música electrònica i elements tradicionals; i Sandra Monfort, reconeguda com una de les artistes amb més qualitat i projecció de l’escena valenciana amb una potent proposta que mescla arrels i modernitat.

El videoclip 'Música, ràbia i amor' ha estat dirigit per Pam Bondia i produït per Pam Bondia i Javi Monzó acompanyats de joves talents de l’audiovisual valencià que han recreat l’habitació d’una adolescent dels anys noranta. El senzill ha estat produït per Genís Trani amb la col·laboració de Jota Terranegra i Xavi Sarrià. La gira 'Música, ràbia i amor' ja ha començat amb un gran èxit de públic. En poques setmanes es varen exhaurir les entrades dels concerts especials del Palau de les Arts de València del 18 de maig i el de la sala Razzmatazz de Barcelona del 14 de desembre. Una gira que portarà Xavi Sarrià a recórrer el territori abans d’una aturada temporal per a preparar nous projectes. Aquest nou treball de Xavi Sarrià es complementarà amb la publicació d’una edició especial de la novel·la Totes les cançons parlen de tu, amb motiu també del desè aniversari de l’editorial cooperativa Sembra Llibres.