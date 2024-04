'Aspra és la terra' de Pere Perelló i Nomdedéu

Aspra és la terra i altres poemes, de Pere Perelló i Nomdedéu, és un aplec de versificacions emanades entre 2019 i 2023, que es belluguen entre la deriva filosòfica i l'agitprop; entre el sonet heterodox i el freefolk, passant pel fulletó en vers que dona títol al llibre.

Aquest llibre ha estat guardonat amb el Premi Mallorca de Poesia 2023 als Premis de Creació Literària del Consell Insular de Mallorca.

Pere Perelló i Nomdedéu (Palma, 1954)

Treballa com a comunicador social. Ha publicat els poemaris Requiescat in Pace (1988, amb Carles Rebassa), La llei (2004), Els (in)continents eufòrics (amb Pons Alorda i Sànchez Rubii), Hypnes (2009), Poltre(s) (2010, premi Ciutat de Palma), Anatema (2012), Cans llebrers (2016) i Au ca, arruix! (2018, premi Carles Hac Mor) i Son Ets i uts (2021). Coedità amb Alícia Llabrés Vint-i-una i una poetes per al segle XXI (2001). Ha escrit a publicacions de crítica cultural i artística. Des de 2019, cada divendres condueix l'espai radiofònic Bon dia poesia a Ona Mediterrània.