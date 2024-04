Xesc Sans: «L'Ajuntament s'ha tret de la màniga el 'Saint George' per amagar la Diada de Sant Jordi»

Què en pensau de l'intent de l'Ajuntament de substituir la festa de Sant Jordi per la celebració de 'Saint George'?

Des de l'OCB de Calvià consideram que l'Ajuntament s'ha tret de la màniga una festa per amagar la tradicional Diada de Sant Jordi. Sense cap dubte, a Mallorca el titular de la festa és Sant Jordi.

Sense voler obviar la realitat del municipi, si l'Ajuntament volia incloure els residents, els treballadors i fins i tot els turistes anglesos, hagués pogut optar per innovar i fer una Sant Jordi integrador... malauradament no ha estat el cas.

Fa unes setmanes vareu organitzar un acte a favor del català que va ser un èxit...

Sí, és així. Per a l'OCB de Calvià va ser un orgull i un honor acollir el sus de la campanya 'Sí a la llengua'. Mentre l'Ajuntament intentava canviar el reglament d'usos lingüístics amb la intenció d'afeblir i minoritzar encara més la nostra llengua, nosaltres vàrem ser capaços de mobilitzar molta gent, omplir el teatre de Sa Societat i donar el sus a la campanya a favor de la llengua catalana.

Quines activitats fareu per Sant Jordi?

Ja hem fet la presentació del llibre de Francesc Ribera, 'El silenci que heu de témer' i ara preparam la presentació del llibre de Joan Melià 'Somriure amb la Gramàtica'.

Una de les vostres tasques principals és el manteniment de ‘Ses Quarterades que m’agraden’...

Efectivament des de 2015, ens encarregam del manteniment d'aquesta finca, situada a veïnat de l'escola del poble i que havia estat un abocador d'enderrocs, i que avui és una realitat que ha permès recuperar un solar de titularitat municipal degradat, al mateix temps que implica, sensibilitza i fa partícips els ciutadans de la importància d'una correcta gestió dels espais lliures públics.

El projecte ‘Ses Quarterades que m’agraden’ treballa en la recuperació d'un espai degradat del municipi i ajuda a donar a conèixer la vegetació autòctona i els arbres fruiters tradicionals.

Ara preparam una visita dins el marc de la Diada de l'Agricultura Ecològica.