Nova Editorial Moll tornarà a sortir al carrer per a celebrar Sant Jordi

Nova Editorial Moll, que enguany compleix 90 anys, tornarà a posar parada a la plaça de Cort de Palma amb motiu de la diada de Sant Jordi del pròxim dimarts, 23 d'abril. Les aventures a la selva amazònica, la Mallorca del contraban, el nou poemari del líder de Salvatge Cor i un recorregut pels nostres monstres són algunes de les novetats de l'editorial per a celebrar aquesta diada del llibre.

La Menorca islàmica, els poemes de muntanya de Robert Graves, els cinemes de Palma, les dones rockeres de Felanitx, els aucells de les Balears i un joc per crear rondalles també seran a la parada de l'editorial creada el 1934 per Francesc de Borja Moll, que compleix noranta anys d'història i que dimarts tornarà a instal·lar les seves noves publicacions, i el seus llibres de fons, a la plaça de Cort, a Palma, al llarg de tota la jornada.

Torna Gabriel Janer Manila amb 'Jaguar', una novel·la ambientada el 1837 a la selva amazònica, en la qual un grup d'aventurers, seguint el rastre de l'àvia d'un d'ells, cerquen els mítics korubo, un poble que no fa servir els adverbis al seu idioma. L'apartat de narrativa es completa amb el relat de Gabriel Subirats 'Lletres de safrà', que recrea l'esplendor de la Menorca islàmica, i amb l'edició commemorativa de 'Les llunes i els calàpets', la primera novel·la d'Antoni Vidal Ferrando, una crònica de la Mallorca prèvia a la Guerra Civil, amb el contraban com un dels seus arguments essencials.

En no ficció, destaca 'Las Hienas', el testimoni, recollit per Tomeu Canyelles, de la primera banda de rock formada només per dones a les Illes Balears; 'Palma Grindhouse' és un recorregut de Pako Navarro i Joan Vilafàfila pels programes dobles, adreçats al gran públic, dels cinemes de Palma dels anys setanta i vuitanta; i 'Els aucells de les Balears', nova edició actualitzada de l'estudi publicat per Joan Mayol per primera vegada el 1979, que incorpora codis QR per poder sentir els seus cants i el llistat de les 388 espècies observades a l'arxipèlag des del 1900.

Pel que fa a la poesia, Nova Editorial Moll incorpora a la col·lecció Balenguera, degana del gènere a l'àmbit de les Illes, 'Ca nostra és un abisme', el nou poemari del líder del grup Salvatge Cor, Llorenç Romera; així com 'El crestall rost', primera selecció a escala internacional dels poemes de muntanya de Robert Graves, amb traducció d'Eduard Moyà. Per als lectors més joves, 'Monstres de ca nostra' de Clara Barceló i Robert Campillo, un recorregut per les criatures inquietants de Mallorca, Menorca, les Pitiüses i València; i el joc de daus amb 36 figures 'Rondaulles', creat per Antoni Caldentey, Pere Antoni Bennàssar i Mireia Oliver i que permet combinar els elements de les rondalles tradicionals, creant-hi noves històries.

Nova Editorial Moll també ha incorporat al seu catàleg els nous volums de les obres completes de Gabriel Alomar (volum 10), Antoni Maria Alcover (volums 10 i 11) i Francesc de Borja Moll (volum 8). A la parada de la plaça de Cort també s'hi exposaran els títols històrics més destacats del segell mallorquí, entre els quals els deu volums del 'Diccionari català-valencià-balear' o les edicions popular i comentada de les 'Rondalles mallorquines', que pròximament seran declarades Patrimoni Immaterial de Mallorca.