'Un Matí Poètic' amb nom de dona a Sant Joan

Aquest dissabte, 20 d'abril, a les 12.00 hores, al patí del Casal Persones Majors, de Sant Joan, en el marc de Sant Jordi, Primavera Literària Folk 2024; s'ha organitzat 'Un Matí Poètic' protagonitzat per quatre dones poetes. Comptarà amb les presentacions de Clara Fontanet i Tonina Canyelles, i un recital amb Cati Coll i Carme Castells.

Antonina Canyelles i Colom, nascuda a Palma, l'any 1942. El passat dimarts, 16 d'abril, va ser guardonada amb el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Amb una obra considerada «singular i incisiva», Canyelles, compte en el seu haver amb una dotzena de llibres de poemes, que va començar a publicar en 1979, amb títols com 'Quadern de conseqüències', 'Patchwork', 'Pírcing', 'D'estructura circular', 'Tasta'm', 'Putes i consentits' o 'Bistecs de pantera', l'última, de l'any passat.

Clara Fontanet Abrines, nascuda a Mancor de la Vall, l'any 1988. És Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Vic. Els seus inicis poètics daten de l'aparició de l'antologia 'Pedra foguera' (2008), on figura amb el poema, entre les poetes i els poetes joves dels Països Catalans seleccionats. L'any 2019 fou finalista del II certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra, convocat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), amb el seu primer poemari 'Sepulcre de fang', recentment publicat per Lleonard Muntaner Editor.

Carme Castells, nascuda a Mancor de la Vall, l'any 1976. En l'àmbit de la comunicació cultural destaquen col·laboracions a premsa escrita i mitjans televisius. Des de juny de 2008 és la directora gerent de la Fundació Mallorca Literària. 'Rastre de plata', és el seu primer poemari que ha publicat amb AdiA Edicions.

Cati Coll, nascuda a Lloseta, l'any 1988. És llicenciada en Filosofia per la Universitat de les Illes Balears i treballa com a auxiliar de biblioteca. Escriu amb comptagotes des de nina i ha participat en diferents recitals i actes poètics. La seva primera obra publicada es titula La crostera (Premi Vila de Lloseta de Poesia Inèdit, 2018), amb l'editorial El Gall Editor.