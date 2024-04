El Pollença Rock 2024 comptarà amb Els Pets, Tots Sants, Negre i Òrbita 90

Aquest dijous, a la Taverna dels Jardins Joan March, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Pollença ha presentat dos dels esdeveniments musicals destacats de la programació cultural d’estiu: el festival de música en català Pollença Rock 2024 i el concert del cantautor català Joan Dausà.

Per una banda, la primera edició del Pollença Rock se celebrarà el 29 de juliol a l’antic camp de futbol de Ca n’Escarrintxo. Hi actuaran una sèrie de grups destacats dins el panorama del rock en llengua catalana com són els catalans Els Pets, qui faran la seva única actuació de 2024 a Pollença, els mallorquins Tots Sants, que celebren el seu retorn, els també mallorquins i emergents Negre i els pollencins Òrbita 90.

Des del 27 de març que es va anunciar el festival a través de xarxes socials, ja s’han esgotat les dues primeres remeses d’entrades, les de 8 i 10 euros, això suposa unes 400 entrades venudes. Actualment, se’n poden comprar a 12 euros a través de la plataforma ticketib.com. Per altra banda, les persones menors de 16 anys podran gaudir d’entrada gratuïta, això sí, hauran de presentar una autoritzada signada per un major d’edat.

Sobre aquest esdeveniment, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Pollença, Miquel Àngel Sureda, ha explicat que el festival combina grups amb una llarga trajectòria, com Els Pets o Tots Sants, amb formacions emergents, com Negre, i també locals, com Òrbita 90. Per tant, està pensat perquè sigui intergeneracional i, per això, s’ha encaixat dins la programació de les festes de la Patrona 2024. A més, ha confirmat que és un festival amb voluntat de noves edicions i de nous cartells.

En els parlaments, també hi han participats els membres dels diferents grups que han participat a la presentació. Per una banda, els integrants de Tots Sants han reconegut que, vist el panorama actual, aplaudeixen aquest tipus d’iniciatives, de música en directe i de rock. Per altra banda, des de Negre s’han mostrat molt contents de descobrir altres grups ja consolidats que desconeixien per la distància entre generacions. A més, han afirmat que és una gran oportunitat per desenvolupar un projecte emergent com el seu. Per últim, des d’Òrbita 90 expliquen que és un gust tocar a un poble on hi ha tanta activitat musical.

Per altra banda, també s’ha anunciat el concert del cantautor català Joan Dausà per al pròxim 13 d’agost al Claustre de Sant Domingo. Farà un repàs a la seva carrera discogràfica despullant les cançons en un format íntim de piano i veu.

A part de les intervencions, també s’han reproduït els vídeos de Lluís Gavaldà (Els Pets) i de Joan Dausà, convidant tothom als diferents esdeveniments.