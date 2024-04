'Macho grita', d'Alberto San Juan, es prorroga al Teatre del Mar

El Teatre del Mar, per al diumenge 28 d'abril, havia programat una actuació especial, 'Macho grita', a les 19.00 hores, amb la interpretació, direcció i autoria a càrrec d'Alberto San Juan, acompanyat dels músics Pablo Navarro, Gabriel Marijuan, Miguel Malla i Claudio de Casas. Una coproducció de la Compañía Nacional de Teatro Clásico i EQM.

Per a aquesta actuació programada es varen exhaurir les entrades dues setmanes abans. Davant la gran demanda d'entrades, el Teatre del Mar ha habilitat una altra funció a les 21.00 del mateix diumenge.

'Macho grita' és una comèdia musical que parteix del mite de Don Juan per indagar en la relació entre el nostre present i el cicle que inaugura l’any 1492. Un acostament personal a la Reconquesta, al descobriment d’Amèrica o a l’expulsió dels jueus i els moriscos, per pensar amb humor com es construeix lo Macho en aquest territori.

L’obra «neix del desig d’associar-me a la història invisible (o invisibilitzada) d’Espanya, amb la petita esperança d’entendre coses que serveixin per a la vida avui, quan la voluntat de domini i l’afany depredador sobre els quals hem construït les nostres societats amenacen de liquidar-nos».