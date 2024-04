'Filles de la Misericòrdia', el nou projecte d’Iguana Teatre, recupera la memòria de les nines que varen viure en cases de Misericòrdia durant el franquisme

Filles de la Misericòrdia es representarà els dies 19, 20 i 21 d'abril al Teatre Principal de Palma. Es tracta d'una coproducció d’Iguana Teatre (Mallorca) amb dues companyies referents del panorama teatral espanyol amb més de 30 anys d'història: Albena Teatre (València) i Teatro del Temple (Saragossa), a més del Teatre Principal de Palma. Les entrades ja estan disponibles en la web del Teatre Principal.

La dramatúrgia ha estat creada a vuit mans per Pere Fullana, Carme Planells, Alfonso Plou i Aina Salom. Els autors han treballat sobre la realitat de diferents hospicis de Palma, Barcelona, València i Saragossa. A més, per ampliar la informació en què es basa el muntatge, s'han fet entrevistes a dones que varen viure la seva infància i primera adolescència a l'hospici. Els seus testimoniatges, sumats a altra documentació sobre aquestes institucions (burocràcia administrativa i religiosa, documents personals, fotografies, etc.), han servit per construir el contingut de l'obra, que es basa en la idea de la misericòrdia i en les ramificacions, sovint contradictòries, dels conceptes de compassió, caritat i solidaritat.

Totes aquestes dones són representades per quatre amigues que teixeixen una història de sororitat i supervivència, malgrat la rància educació catòlica que reben, sobrevivint al caos dels anys vuitanta i a les seves circumstàncies personals i familiars. Les quatre dones volen construir la seva pròpia vida, basada en el suport mutu i, malgrat tot, en l'esperança per al futur. Les quatre protagonistes són encarnades per les actrius Anna Berenguer, Rebeca Del Fresno, Catalina Florit i Irene Soler, sota la direcció de Pere Fullana. Com a resultat, Filles de la Misericòrdia s'erigeix com un relat ple de clarobscurs, en els quals s'entrellacen l'esperança i l'humor amb la crueltat d'un sistema basat en la misericòrdia cristiana i les mancances educatives de l'època.

Després del seu pas pel Teatre Principal de Palma, Filles de la Misericòrdia es representarà a la Sala Russafa de València del 10 al 20 d'octubre. I més endavant farà parada a Saragossa, concretament al Teatro del Mercado, amb cinc funcions durant el primer cap de setmana de novembre. Si voleu tenir una informació més actualitzada, podeu consultar les xarxes socials d’Iguana Teatre.