Palma es converteix aquest cap de setmana en una ciutat de rondalles

La primera Diada de ses Rondalles, que s'ha iniciat aquest dissabte matí i continua durant tot el cap de setmana, ha convertit Palma, amb escenari central a ses Voltes, en una ciutat bolcada en la narrativa popular mallorquina.



Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Palma amb la Institució Francesc de Borja Moll, amb la col·laboració del Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Ajuntament de Manacor, que hi ha aportat dues grans escultures de personatges de les rondalles, ubicades a la murada i a la plaça de Cort.



Contacontes, itineraris, concerts, tallers, teatre, jocs i paradetes integren un intens programa amb el qual es pretén revitalitzar aquests relats tradicionals, que pròximament seran declarats patrimoni immaterial de Mallorca, i retre homenatge a Antoni Maria Alcover, autor de la seva edició més coneguda, l''Aplec de rondaies mallorquines d'en Jordi des Racó', i al seu editor, Francesc de Borja Moll.



La passejada dels gegants i caparrots de la Sala, des de la plaça de Cort fins a ses Voltes, ha obert el programa d'actes, seguit de les demostracions dels jocs 'Rondaulles' i 'Iràs i no tornaràs' i l'itinerari 'Rondalles i llegendes de Canamunt', guiat per Gaspar Valero. Margalida Mateu i Xisco Nadal, del popular programa d'IB3 'Téntol', en qualitat de pregoners, han destacat que les rondalles «són més vives que mai» i que constitueixen «una eina de cohesió social».



El programa ha continuat amb un concert de Simfovents de música popular mallorquina, l'espectacle participatiu 'Rapeja una rondalla', amb La Fada Despistada, i el taller de dibuix 'Gira i encanta't: els daus narradors', de l'il·lustrador Robert Campillo, per conèixer les característiques d'alguns dels personatges més destacats de les rondalles. A més, aquest dissabte fins a les 21.30 hores i demà diumenge de 10.30 a 20.30 es poden visitar les paradetes instal·lades al mateix recinte de ses Voltes.



A més de les dues jornades de la Diada, fins al pròxim 31 de maig romandrà oberta la participació al concurs 'Rondaulles', adreçat a centres educatius de primària i secundària, i al qual es convida els alumnes a crear la seva rondalla per escrit, en còmic o en vídeo.