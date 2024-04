Toni Veny presenta 'La distància que ens argolla' a l'Ateneu Popular La Fonera

Aquest dissabte, 13 d'abril, a les 12.00 hores, a l'Ateneu Popular La Fonera (carrer de Manacor, 36, Palma), tendrà lloc la presentació del poemari 'La distància que ens argolla', del poeta Toni Veny, publicat per l'Editorial Neopàtria. L'autor estarà acompanyat de l'actriu Alexandra Palomo, i la rapsoda Manu Celesia.

Toni Veny Vallés, nascut a Palma, l'any 1969. És filòsof, escriptor i treballa dins l’àmbit del Treball Social. Durant l’època universitària es desperta la seva inquietud per l’escriptura. També comença en aquesta època diversos voluntariats socials i, alhora, renúncia al servei militar, convertint-se en uns dels primers objectors de consciència de Mallorca. Després de fer feina a un centre d’acollida temporal per a persones refugiades de la Creu Roja, reprèn l’escriptura com a reflex del seu moment vital i la seva sensibilitat cap a temes com les relacions personals i tot allò que les envolta.