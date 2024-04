Neixen els Videojocs Florals

S'inauguren els Videojocs Florals, una oportunitat per a escriure poesia i contes inspirats en videojocs localitzats al català. Els organitzadors són el Projecte Ce Trencada, FandubbersCAT, CreadorsTV i Softcatalà i es poden presentar obres des del 4 fins al 20 d'abril.

El tema ha d’estar vinculat als videojocs que han localitzat des del Projecte Ce Trencada (fins a 72 projectes diferents) i que es poden trobar a la base de dades Traduccions. Així, el conte o poesia pot ser sobre sobre un personatge, un entorn, un món, objectes, un sentiment o tot el que aparegui dins del videojoc i hi estigui relacionat.

Hi haurà quatre premis en total, dos per a cada modalitat: un per a persones d’entre 14 i 17 anys, i un per a persones de més de 18 anys.