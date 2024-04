S'obre el termini d'inscripció a les proves de català de maig de l'IEB

S'obre el termini d'inscripció a les proves de llengua catalana per a la convocatòria de maig de 2024 de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

A la convocatòria de maig de 2024 hi haurà proves de tots els certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA).

Per a inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals, no s’ha d’acreditar cap nivell previ. Per a inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana.

Podeu consultar més informació aquí.