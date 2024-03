[VÍDEO] 'SexeSexy', arriba l'esperada cançó de Mushkaa i Bad Gyal juntes

Mushkaa i Bad Gyal ja han estrenat la seva esperada cançó juntes, 'SexeSexy'. Un tema amb parts en català i en castellà que s'ha publicat aquest dijous a la nit.

Com a escenari del videoclip, la seva població. Les germanes Irma i Alba Farelo canten i ballen en diferents espais de Vilassar de Mar i, en els prop de quatre minuts que dura, comparteixen protagonisme amb la seva colla d'amics.

L'expectació per aquesta cançó era enorme des que la comunicadora Juliana Canet va avançar al programa 'Que no surti d'aquí', de Catalunya Ràdio, la notícia, que les germanes Farelo no varen confirmar fins el 14 de març.

Aquell dia en varen avançar un tastet en un vídeo a TikTok en què totes dues interpretaven la tornada de la cançó. La plataforma el va retirar «per incompliment de les normes de comunitat», pel llenguatge explícit de la lletra, que parla de sexe de manera desacomplexada.