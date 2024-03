Pitxorines presenten el seu primer disc: 'Un so qui no es gasta'

Aquest divendres, a Espai Xocolat, Pitxorines han presentat en roda de premsa el disc 'Un so qui no es gasta'. Nou dones revisiten el cançoner popular de Mallorca amb una proposta fresca i innovadora ja a la venda en físic i digital.

'Un so qui no es gasta' (Blau 2024) és el primer disc de Pitxorines. L'objectiu que les uneix és posar en valor la música popular d’arrel tradicional. Han creat els arranjaments a partir del llenguatge de cadascuna, recopilant, reunint i fusionant les singularitats, varietats i diferències pròpies de les cançons de tradició oral. Aquestes cançons són les que escoltaven de petites i, per això, les connecten tant en l’àmbit personal com professional.

El disc consta de nou cançons, de les que ha hem avançat els senzills 'Vou veri vou' i 'En Pep no té nas'. Enregistrat, mesclat i masteritzat per Jaume Blàzquez amb la producció musical i arranjaments de Pitxorines. Les fotografies són fetes per Gaizka Taro amb càmera analògica d'ultra gran format, i l'art del disc per Guillem Contestí.

En aquest disc, a més de música, hi trobam complicitat, bona energia, lligams, amistat, amor i admiració mútua.

El proper 7 d'abril, presentaran el disc al Teatre Principal d'Inca, a les 20 hores.