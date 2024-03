En el marc del 8M i per segon any consecutiu, l’Obra Cultural Balear (OCB) organitza aquesta iniciativa per a donar visibilitat a les artistes de Mallorca amb activitats encapçalades per dones del món cultural.

El 22 de març es durà a terme a Can Alcover (Palma), on es podrà gaudir de la següent programació:

18.30 hores – Pati de butaques. Pòdcast amb Júlia Mérida i les seves convidades: Pitxorines i Na Kate.

20 h – Mar Grimalt en concert.

Totes les activitats són gratuïtes.