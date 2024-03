L'obra 'El porc' penja el cartell d'entrades exhaurides al Teatre del Mar

El Teatre del Mar ha comunicat que s'han exhaurit les entrades per a la funció d'aquest dissabte, 16 de març, a la Carpa diem. Amb l'obra teatral 'El Porc', de l'autor Raymond Cousse, representada per la companyia Minut 1Teatre adaptada per Chus Martin i Santi Celaya, protagonitzada per Pedro Orell, i dirigida per Santi Celaya.

Al porc se li controla el que menja, beu, camina, descansa, fornica... Exactament igual que als humans. Les persones per realitzar-se en la societat han d'integrar-se en el sistema i deixar que el sistema les devori, de la mateixa manera que l'home devora el porc. L'obra en conjunt és una crida a la llibertat de decidir la manera de viure, menjar, beure, pensar, amar, entretenir-se i fins i tot la manera de morir.