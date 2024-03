Toni Galmés imparteix el taller 'Storytelling per a Còmic' per a celebrar el Dia Internacional del Còmic

En commemoració del Dia Internacional del Còmic, el proper 17 de març, l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears s'uneix a la celebració organitzant un taller de 'Storytelling per a còmic', impartit pel reconegut il·lustrador i dibuixant de còmics Toni Galmès.

Per tercer any consecutiu, l'Escola d'Art i Superior de Disseny dels Illes Balears participa en la tercera edició del programa estatal d'animació lectora 'Dibuixants d'històries. Trobades literàries a Escoles d'Art', una iniciativa promoguda per la Direcció General del Llibre, del Còmic i de la Lectura, del Ministeri de Cultura.

A través d'aquest programa, els estudiants tendran l'oportunitat de conèixer de prop la feina dels principals autors de còmic, il·lustradors, dibuixants i historietistes del país. A més, podran explorar el procés creatiu, les tècniques i els seus referents, així com les peculiaritats de la seva pràctica professional.

El taller 'Storytelling per a còmics' serà impartit per Toni Galmès el proper 14 de març, de 16 a 20.30 hores, a les instal·lacions de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. L'activitat està dirigida a l'alumnat de primer i segon curs del cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de Còmic i d'Il·lustració.