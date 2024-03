‘Paraules per la Igualtat’ a l’Obrador de Músics de Marratxí

Dilluns, dia 11 de març, a les 19.30 h, tendrà lloc l’acte ‘Paraules per la Igualtat’. Això serà a l’Obrador de Músics de Marratxí (Camí de sa Cabana, 1 es Pont d’Inca).

Per novè any consecutiu i després de l’èxit assolit en les vuit darreres edicions, l’associació Homes per la Igualtat – Mallorca organitza l’acte ‘Paraules per la Igualtat’ en el marc dels esdeveniments celebrats al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

L'edició d'enguany comptarà amb la participació de Mónica Calzetta (campiona del món d'escacs, categoria femenina sènior); Iolanda Cirer (Mancomunitat del Pla de Mallorca); Anna Moilanen (Defensora de la Ciutadania, Ajuntament de Palma); Pep Noguera (actor i locutor de ràdio); Joana Maria Pastor (arxivera del Parlament i escriptora); Jaume Perelló (coordinador i educador social Casal Petit); Elisa Rosselló Forteza (professora de Filosofia i presidenta d'AFIB); Verònica Sáez (professora de castellà i Igualtat de Gènere a l'IES Santa Maria); Horacio Sapere (artista plàstic); Antoni Torres (tècnic superior de l'EMF, Ajuntament de Palma), i Jaime Tovar (director general de Transparència i Innovació, Ajuntament de Calvià).

L'acte consistirà en la lectura, per part d'aquestes personalitats, d'un text on es posarà de manifest la necessitat d'avançar de manera decidida en la igualtat real de drets entre dones i homes, sempre des d'un caire feminista i necessàriament reivindicatiu.

Hi haurà així mateix una actuació musical a càrrec de l'Obrador de Músics de Marratxí, entitat que tradicionalment ha donat suport logístic a aquest acte d'ençà dels seus inicis allà l'any 2016.