Enderrock guardona la trajectòria d’Es Claustre pel seus quinze anys de música

El grup Enderrock ha inclòs Es Claustre en els reconeixements a la indústria musical d’enguany. Els quinze anys de trajectòria d’Es Claustre han servit per a rebre un reconeixement a la indústria juntament amb una dotzena d’entitats i iniciatives destacades de l’àmbit de la música en català. La terrassa de concerts de Maó comparteix aquest reconeixement amb prestigiosos festivals com el Vida, Accents, Jazz Vic o segells discogràfics com Underpool, entre altres.

A l’entrega de premis, que es va celebrar al Centre Cultural La Mercè de Girona amb més de 300 assistents, Josep Maria Fita i Josep Sampol, promotors d’Es Claustre, varen agrair al grup Enderrock el fet de fixar-se en un territori com Menorca: «Gràcies per posar atenció en un territori perifèric com Menorca, on els darrers anys ha crescut una gran oferta cultural de qualitat. El factor insular no sempre facilita les coses, de fet el nostre començament no va ser gens fàcil, així que agraïm especialment aquest reconeixement». Per altra banda, Enderrock ha reconegut la tasca d’Es Claustre que «cada any, i ja en van quinze, ofereix un gran nombre de concerts i artistes nacionals i internacionals, i que s’ha consolidat com un referent cultural a Menorca».

El reconeixement es va lliurar en el marc de I Gala de Premis de Clàssica i Jazz Premis Enderrock-440 on s’hi entregarien els guardons atorgats per la crítica i el públic, a més dels premis especials d’Honor, Trajectòria i al Millor Compositor. En aquesta gala també s’hi van premiar artistes com Alba Careta, Horacio Fumero o Xavi Torres, qui, justament, en els darrers anys han sigut alguns dels protagonistes del cicle dominical de jazz EsClaustre23. A la cerimònia també hi va actuar la mallorquina Maria Jaume, artista que visitarà Es Claustre el 28 d’agost amb el seu nou disc.

La gala dels Premis Enderrock continuarà el dia 14 de març amb molts més artistes premiats i amb The Tyets com a grans preferits —ja que compta amb sis nominacions— , grup que també serà l’estrella d’aquest estiu a Es Claustre.