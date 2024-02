Salut i cultura s'uneixen en el concert 'La mutació de la literatura en música i els seus efectes pal·liatius sobre la malaltia'

El pròxim 27 de febrer, a les 19.00 hores, a la sala de la xemeneia del Centre Cultural Can Balaguer (Carrer de la Unió, 3, Palma) se celebrarà un concert de cambra íntim amb el títol 'La mutació de la literatura en música i els seus efectes pal·liatius sobre la malaltia', organitzat per l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

Un concert molt especial que navegarà per peces claus de Franz Schubert, Claude Debussy, Ottorino Respighi i Igor Stravinsky, interpretades per la pianista Rumiko Harada i el flautista Enrique Sánchez. La peculiaritat de la selecció de les peces musicals rau en que cadascuna d’aquestes fou composta sota el condicionament de la malaltia que patien els seus compositors. Dolències com la febre tifoidea, el càncer colorectal o la insuficiència cardíaca es reflecteixen en la situació psicològica dels compositors i en les mateixes peces musicals.

El concert se celebrarà dins un marc molt especial com és la sala de la xemeneia del casal de Can Balaguer, i es convertirà, així, en un concert íntim per a 40 assistents. Tendrà una durada aproximada de 55 minuts i els músics que interpretaran les obres seran: Rumiko Harada al piano, i Enrique Sánchez, a la flauta. L'assistència al concert és amb invitació.

Rumiko Harada, piano

Va realitzar els seus estudis de piano en Tohogakuen School of Music, a Tòquio, amb Kiyoko Tanaka. Posteriorment, es va traslladar a París per continuar els seus estudis amb Madame Lélia Gousseau, i va començar una intensa activitat musical, especialment, com a pianista de música de cambra.

Ha col·laborat amb músics de la talla de Trevor Pinnock, Ruggiero Ricci, Roel Dieltiens, Nico van der Meel, Barbara Morihien, Eva Mei, Eric Hoeprich, Richte van der Meer, Barry Sargent, Charles Zebley, entre altres. També ha estat col·laboradora en múltiples concerts amb diverses orquestres simfòniques i barroques d'Espanya.

Entre els seus projectes destaquen Hindemith Kammermusik i els Concerts de Brandenburg de Bach amb l'Orquestra Ciutat de Granada, a més de la gravació de les sonates per a violí i fortepiano de Mozart amb Johannes Leetouwer.

Actualment és professora del Conservatori Superior de les Illes Balears.

Enrique V. Sánchez Vidal, flauta

Ha col·laborat amb l'Orquestra Nacional d'Espanya, l'Orquestra de Radiotelevisió Espanyola, l'Orquestra de València, l'Orquestra de Granada, l'Orquestra de Còrdova, la Reial Filharmonia de Galícia, la Simfònica de Madrid i la Filharmònica de Gran Canària, entre altres institucions.

Va ser format en el Conservatori Superior de Música de València per Raúl Pérez i M. Dolores Tomás i, a posteriori, per Vicens Prats, Francesc Crespí i, finalment, per Antonio Arias, qui li va inculcar la preocupació constant en la cerca de repertori, que el va portar a desenvolupar una fluida activitat tant en l'àmbit cambrístic com en solitari.

Des de l'any 1999 forma part com a membre de l'Orquestra Simfònica de Balears.