Pere Suau Palou va ser entrevistat per Pere Perelló al 'Bon dia poesia' d'Ona Mediterrània

El programa de ràdio 'Bon dia poesia', d'Ona Mediterrània, dirigit i presentat pel poeta Pere Perelló i Nomdedéu, va comptar amb un convidat d'excepció el passat divendres, Pere Suau Palou, poeta bunyolí i professor de literatura catalana.

Amb motiu de la presentació del nou poemari de Pere Suau 'Una cadernera en flames', Premi Vila de Lloseta 2023, i recentment publicat per AdiA Edicions. Aquest esdeveniment poètic és organitzat per l'Associació Ona Mediterrània a Can Alcover, el dimarts 27 de febrer, a les 19.00 hores. La presentació serà a càrrec del poeta i col·laborador d'Ona Mediterrània, Pere Perelló, i de l'autor.

Pere Suau, que sent passió per les paraules, per l'amor, per transmetre emocions genuïnes mitjançant la seva poesia, i per la llengua catalana; a l'entrevista que li va fer Pere Perelló, va xerrar sobre la seva trajectòria artística, sobre aquest nou llibre de poesia i, fins i tot, va recitar un poema d''Una cadernera en flames', titulat 'Tornar a casa'. Dimarts a Can Alcover, ben segur, els dos poetes, a més de conversar, oferiran un meravellós recital a totes les persones assistents a la presentació.

Escolta l'entrevista completa (a partir del minut 30) en el següent enllaç:

https://www.onamediterrania.cat/embed/podcast?id=onamediterrania_podcast_2749