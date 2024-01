La Biblioteca Pública de Palma Can Sales inaugura un espai de llibres en ucraïnès

La Biblioteca Pública de Palma Can Sales inaugura un fons de llibres en ucraïnès, destinat al «préstec per a la comunitat ucraïnesa resident a Mallorca». A petició de l’Associació mallorquina d'ajuda als refugiats d'Ucraïna (AMAR Ucraïna) i el Consolat General d’Ucraïna a Barcelona, el nou fons en ucraïnès prové d’una primera adquisició realitzada per la biblioteca, gestionada pel Govern de les Illes Balears, i d’una donació del Ministeri de Cultura d’Ucraïna.

La iniciativa 'Prestatgeria de llibres en ucraïnès', realitzada amb el suport de la primera dama d’Ucraïna Olena Zelenska, és una eina de cooperació bilateral amb Ucraïna en el sector de la cultura. Consisteix en la donació simbòlica a una biblioteca de les Balears d’una «prestatgeria amb els colors nacionals i d’un fons d’entorn a 200 llibres en ucraïnès». Fins a finals de 2023, les prestatgeries són presents a 45 països del món.

A Can Sales, el fons de llibres en ucraïnès estarà ubicat durant el temps necessari front al taulell de préstec de la planta baixa. Es podrà consultar al catàleg en línia de la biblioteca, a opac.bibliotecapalma.com. Per a facilitar la seva consulta tendrà un expositor virtual propi, amb les imatges de les portades dels llibres.

Els llibres es podran agafar prestats individualment, tant a la mateixa biblioteca com a través del préstec interbibliotecari, ja que la comunitat ucraïnesa està distribuïda en diferents localitats de l’illa. També s’ha previst el préstec col·lectiu per les diferents associacions de la comunitat.

Per a la donació simbòlica de la prestatgeria i la presentació del fons en ucraïnès s’ha organitzat una inauguració amb la presència i intervencions del conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, i el cònsol general d’Ucraïna a Barcelona, Artem Vorobyov. Participaran a l’acte la directora de la biblioteca, la presidenta d’AMAR Ucraïna i el coordinador de projectes de l’associació. També assistiran la directora general de Patrimoni de l’Ajuntament de Palma, Pilar Ribal, la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Antònia Roca, i el director insular de Cultura, Guillem Ginard.

«La inauguració pretén ser un símbol de cooperació amb Ucraïna, però també un acte de suport a la comunitat de refugiats ucraïnesos de la nostra illa, un missatge de solidaritat a través dels llibres i un punt de partida per compartir la cultura ucraïnesa amb l’organització de diferents activitats», han assenyalat.

L’acte tendrà lloc dimecres, 31 de gener, a les 17.30 h a la comicteca de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales (Plaça de la Porta de Santa Catalina, 24, Palma).