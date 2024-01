'La serp i la poma: al voltant del llenguatge poètic' de Josep M. Sala-Valldaura, analitzat per Pere Joan Martorell

L'escriptor i crític literari, Pere Joan Martorell, ha publicat una nova contribució a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat. Es tracta d'una ressenya del llibre 'La serp i la poma: al voltant del llenguatge poètic' de Josep M. Sala-Valldaura, editat per Pagès Editors.

«Josep M. Sala-Valldaura ens ofereix un assaig força interessant i instructiu» afirma Martorell, que també indica que «El poeta i catedràtic Josep M. Sala-Valldaura aposta per la poesia a l’hora de canalitzar aquest saber a mig camí d’allò incognoscible i del que se’ns presenta talment la veritat comprovable. A 'La serp i la poma: al voltant del llenguatge poètic', llibre guardonat amb el Premi d’Assaig Josep Vallverdú, parteix de la pròpia experiència —tant la que es refereix al conreu poètic com la que suposa gairebé tota una vida dedicada a l’estudi de l’ars poetica— per analitzar l’acte creatiu per mitjà d’aquest gènere que resta al marge i va per lliure, sortint de mare i sempre en constant reinvenció».

El crític també destaca que «Emprant la metodologia clàssica, però també aprofitant una revisió fent servir metàfores, símils i analogies, Sala-Valldaura obre en canal el fet creatiu i ens presenta un panorama ple de suggeriments i possibilitats».