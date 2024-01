[VÍDEO] Els Figa Flawas publiquen el seu segon disc: 'La calçotada'

El duet de Valls Figa Flawas ha publicat aquest divendres el seu segon disc, 'La calçotada' (Halley Records), que inclou un total de 20 cançons de festa diürna i sobretaula.

El treball inclou cançons com 'La Salsa', '4 Kissus', Mussegu', 'Solucions i no problemes', 'Xampany i galetes', 'Diabla', 'Que no s'acabi', 'Filet', 'Umami', 'Xalalà' , 'M'equivocava', 'Bacaneria' i 'El Vermutillu', entre d'altres.

El grup veu les festes de dia com «un punt de trobada de persones estimades, que entre la gresca i la intensitat emocional cuinen i xerren durant hores» i al disc inclouen col·laboracions amb artistes com Lluís Gavaldà i Mushka.