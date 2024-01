'Scroll' d'UnaiUna al Teatre del Mar dissabte 20 de gener

Aquest dissabte, 20 de gener, a les 20.00 hores, el Teatre del Mar obre les portes per a la sessió per als espectadors de la residència artística a càrrec de la companyia mallorquina UnaiUna. Les entrades tenen un preu únic de cinc euros.

UnaiUna neix de les inquietuds artístiques de Laura Lliteras i Marina Fullana després de formar-se a Dansa clàssica, contemporània i Coreografia a l'Institut del Teatre, decideixen formar la seva companyia elaborant el seu discurs sempre des de la seva formació acadèmica i la combinació del desaprendre i l'humor. Han creat espectacles com: 'Dosis' (Premi SólodosenDanza 2016, ArtJove 2011); 'All-inclusive' peça seleccionada per al Circuit Acieloabierto 2019 i al ContactZones; 'Galejar' una peça més sòbria per parlar dels seus orígens i la seva terra.

'Scroll' es planteja com un dispositiu coreogràfic, escènic i immersiu on conviuen els intèrprets, la càmera, la pantalla i el públic. Des del minut zero de l’inici de l’espectacle, s’introdueix a l’espectador en poder decidir sobre l’ús del seu dispositiu, en un espai on normalment no està permès l’ús dels mòbils. Amb aquest acte, UnaiUna trenca la quarta paret i introdueix l’espectador en el món Scroll. Es presenta un discurs elaborat d’autocritica, on s’oferiran preguntes però no respostes, i on l’espectador «aparentment» acabarà decidint que vol veure i que no, en definitiva acabarà fent l’acció «fer scroll».

Direcció: UnaiUna, Laura Lliteras i Marina Fullana

Coreografia: UnaiUna amb la col·laboració dels intèrprets.

Dramatúrgia: Marc Villanueva

Intèrprets: Joan Ferré, Ioar Labat, Joan Vila, Javier de la Asunción, Oscar Pérez

Espai Sonor: Joan Vila

Disseny de l'espai: Isabel Joaniquet

Disseny d’il·luminació: Juanro Campos

Disseny i confecció de vestuari: Valleriola

Mirada externa: Gina Suiriá i Jesús Benzal

Tècnic: Juanro Campos, Gemma Abellan

Producció executiva: Raül Perales

Coproducció: Teatre Principal de Palma, Dansa Metropolitana, Tanz Haus Zurich, Eima, Estruch, Institut d’Estudis Balearics.

Col.laboració: Teatre del Mar, Pasoa2 Certamen coreográfico, Centre cívic Cotxeres Borrell, Sa Nau dansa, La Mercè i Escena Poble nou.