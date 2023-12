Una Nit de la Cultura amb premis, música, emoció, compromís i reivindicació

Aquest diumenge s'ha fet en un Teatre Principal de Palma ple, l'edició d'enguany de la Nit de la Cultura organitzada per l'Obra Cultural Balear.

El presentador de l'acte, Joan Carles Palos, va donar el sus a una gala que començà amb el missatge en vídeo del ministre de Cultura espanyol, Ernest Urtasun, que glosà l'excel·lent tasca de l'OCB en els seus més de 60 anys de vida.

A continuació, el president de l'OCB, Joan Miralles, va proclamar que «la llengua no està en venda» i va advertir que, malgrat «l’entrada a les institucions de sectors hostils a la llengua, l’OCB no permetrà que una minoria s’imposi a la majoria social favorable a la llengua catalana».

El president de l’OCB va advertir dels «moments difícils que travessa la llengua en una legislatura marcada pels retrocessos en drets lingüístics» i va fer una crida a «plantar cara». L’OCB «ha estat el catalitzador de la consciència lingüística del català» a les Illes Balears, on només demanen «viure en català» i dir «sí a la llengua», va dir Miralles en relació a la darrera campanya de l’entitat en defensa del català.

L’acte va comptar amb la presència de l’expresidenta del Govern i actual presidenta del Congrés dels Diputats espanyol, Francina Armengol i de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga.

Les actuacions musicals, que es varen anar alternant amb el lliurament dels premis, varen brillar amb llum pròpia. Ensemble Lumière va acompanyar amb les seves melodies tota la gala; Entreveus va deleitar amb una versió de 'Cançó de Vesprada'; Maria Heinn emocionà amb la seva veu i la destresa al piano; Ginestà emocionà amb la seva delicadesa estilística i la seva contundència en el missatge; Francesc Blanco i José Manuel Sánchez tancaren la gala amb la seva relectura de clàssics mallorquins.

Els premis

El Premi Gabriel Alomar, concedit per la Junta Directiva de l’OCB des del 1993 amb l’objectiu de reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Illes Balears i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat, va ser recollit per Bartomeu Colom Pastor (Sóller, 1951), jurista, doctor en Dret i professor titular de la UIB que va ser el darrer en recollir el premi i agraí, en el seu parlament, la tasca de l'OCB.

El Premi Francesc de Borja Moll, a una entitat balear destacada per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional, va ser per Ràdio Nacional d’Espanya a les Illes Balears, amb motiu del 40è aniversari de l’inici de les seves emissions.

El Premi Josep M. Llompart, a una persona dedicada a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional, va ser recollit per Damià Ferrà-Ponç, pseudònim de Damià Pons i Pons (Campanet, 1949), per la seva dedicació intel·lectual a l’estudi i promoció de la llengua i la cultura catalanes i a la construcció de la identitat nacional de les Balears en el marc dels Països Catalans. Pons va fer una llarga intervenció que, a banda d'agrair el guardó, va voler llançar un missatge d'optimisme.

El Premi Emili Darder a una iniciativa o experiència en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure reconeixia l'Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2023, amb motiu de la seva vintena edició. El seu coordinador, Joan Amer Fernández, va agrair el premi en nom de tot l'equip.

El Premi Bartomeu Oliver, a una iniciativa cultural vinculada a un àmbit territorial concret, que prengui el passat o el present de les Illes Balears com a camp d’investigació o objecte d’estudi va ser per al programa Téntol, d’IB3, per la seva tasca de divulgació del patrimoni lingüístic del català de les Balears. El va recollir tot l'equip del programa i en nom de tots va parlar Margalida Mateu.

El Premi Miquel dels Sants Oliver, a l’edició d’un treball sobre les Illes Balears durant l’any de la convocatòria, distingí l'edició del Calendari Folklòric de Mallorca, conjunt de quatre toms d’anotacions antropològiques i culturals agrupades per estacions de l’any, el darrer dels quals correspon a l’hivern. Carme Castells i Miquel Sbert agraïren el guardó.

El Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel, a una persona o col·lectiu emergent destacat en l’animació cultural, la investigació o la creació va ser per la jove cantant Mar Grimalt (Felanitx, 1996), per la seva dedicació a la música d’inspiració mediterrània i tradicional i a la composició a partir de poemes d’autors com Miquel Bauçà i Maria Mercè Marçal.

El Premi Aina Moll, a una persona o entitat que, des del voluntariat, du a terme activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic va ser per

Cucorba, que agraïren el premi no només de paraula: varen fer cantar 'En Joan petit quan balla' a tot el públic.

El nou Premi Climent Garau, a una iniciativa cívica centrada en l’àmbit general de Mallorca va ser per Cineciutat, per la seva tasca cultural en l’àmbit del cinema.